Ключевые моменты:

Новые загрязнители в Черном море.

Масло от обстрелов портов – только верхушка, хуже токсичное ракетное топливо от обломков крылатых ракет.

Вред для птиц: масло слепляет перья, вызывая гибель от холода и голода.

Отсутствие ответственности за Черное море.

Война несет угрозу не только городам, но и морю

Морской биолог Евгений Дикий рассказал «Громадському радіо», что в море появились новые загрязнители, ранее не фиксированные. Он добавил, что масло – это далеко не самый опасный из них. Ведь каждый день в море падают обломки русских крылатых ракет: как не долетевших, так и сбитых. Они содержат высокотоксичное топливо, в отличие от бензина или дизеля. А из утопленных русских судов в воду поднимаются другие токсины.

По словам эксперта, масло на фоне ракетного топлива и металлов является относительно легким загрязнителем. Ведь масло переделают морские микроорганизмы как пищу, а море способно самоочиститься от него.

Дикий отметил, что сразу после разлива страдают морские птицы: масло слепляет перья, лишая защиты от холода, и они погибают от голода и переохлаждения. Удалось несколько сот таких птиц на доступных пляжах, однако значительная часть побережья из-за войны закрыта. В результате тысячи птиц погибли.

Биолог также констатировал, что зимой последствия смягчили сильные волны: масло быстро эмульгировалось в мелкие капли, позволяя кислороду проникать и предотвращая бескислородные зоны. А вот летом это могло бы повлечь за собой массовую гибель мидий, моллюсков и т.д.

Евгений Дикий отмечает, что масло исчезнет через 1-2 месяца, в отличие от устойчивых токсинов от ракет и металлов. Однако загрязнение маслом можно было локализовать в Григоровском лимане с помощью боновых заграждений и судов-собирателей. Биолог считает, что проблема в том, что никто не отвечает за Черное море в Украине. АМПУ отвечает за порты, общины за пляжи, а другие акватории никто не несет ответственности.

Напомним, разлив масла произошел после удара РФ по емкостям с растительным маслом в порту Пивденный, из-за чего масляные пятна появились на поверхности моря.

Также читайте: Подземные колебания в Одесской области: детали утреннего землетрясения.