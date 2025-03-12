По данным следствия, подозреваемая, занимая должность руководителя частного предприятия, осуществляющего деятельность в сфере морского транспорта, приобрела в 2021 году бункеровщик, однако не позаботилась о его надлежащем техническом обслуживании и безопасной эксплуатации.

«Судовладелица игнорировала предупреждение об аварийном состоянии судна и высоком риске его затопления. Несмотря на осознание опасности, она не обеспечила техническое обслуживание, не организовала вахтовую службу и не выполнила требования администрации порта по базированию судна», – рассказали в надзорном ведомстве.

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В результате оставленное без надлежащего надзора судно затонуло, и в результате в море вылилось более 1,2 тонн остаточных нефтепродуктов, представляя угрозу здоровью людей и морской экосистеме.

Согласно выводам экспертов, сумма нанесенного ущерба оценивается почти в 16 млн гривен.

Судовладелице объявили о подозрении по ч. 2 ст. 243, и ч. 2 ст. 364-1 Уголовного Кодекса Украины (загрязнение моря и злоупотребление полномочиями). Ей грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, вечером 11 марта россияне атаковали Одессу баллистикой. В результате удара в районе порта было повреждено судно-сухогруз MJ Pinar под флагом Барбадоса. По неофициальной информации, погибли четыре члена экипажа судна, еще один моряк получил ранения.