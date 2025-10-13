Ключевые моменты

Ночью враг атаковал Украину 82 дронами: ПВО сбила 69, есть прилёты.

Украинские войска оттеснили врага в Донецкой области. Контрнаступление удалось в районах Нового Шахвого, Золотого Колодца, Кучерового Яра и Новопавловки.

Россия не прекращает штурмы. Противник понес потери, но частично продвинулся вблизи Кучерового Яра и Шахвого.

149 боевых столкновений за сутки. Россия применила 215 авиабомб, 5436 обстрелов и более 5200 дронов. Украина в ответ нанесла удары по 10 скоплениям войск врага.

Массированные атаки БПЛА по Крыму и территории РФ. Пожары на нефтебазе в Феодосии и электростанции под Кафой, а также атаки на Астрахань, Ростов, Крым и другие регионы.

Последствия ночной атаки 13 октября

Как сообщили в Воздушных силах, этой ночью противник атаковал Украину 82 ударными БПЛА, около 50 из них – ударные БПЛА.

Противовоздушной обороной сбито/подавлено 69 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, востоке и юге страны.

Зафиксировано попадание 13 ударных БПЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Украинские военные продвинулись на Донетчине

Силы обороны Украины провели успешные контрнаступательные действия в Донецкой области, оттеснив российские войска в районах четырех населенных пунктов. В то же время ситуация на линии фронта остается напряженной. Об этом сообщают аналитики DeepState.

Украинские военные смогли отбросить врага вблизи Нового Шахвого, Золотого Колодца, Кучерового Яра и Новопавловки на Покровском направлении.

Хотя украинские подразделения удерживают инициативу на отдельных участках, ситуация в районе боевых действий остается сложной и динамичной. По информации DeepState, противнику удалось частично продвинуться в пределах Кучерового Яра и возле Шахвого.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 149 боевых столкновений, сообщили в Генштабе ВСУ. Почти две трети боев произошли на Покровском, Александровском и Южно-Слобожанском направлениях.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 91 авиационный удар, сбросив 215 управляемых бомб. Кроме того, осуществил 5436 обстрелов, из них 83 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5256 дронов-камикадзе.

В ответ Силы обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава и техники противника.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1 140 человек, три танка, 21 артсистема, две реактивные системы залпового огня, 109 единиц автомобильной техники и одна единица специальной техники.

В России жаловались на атаку дронов

Вечером 12 октября из-за атаки беспилотников начался масштабный пожар на нефтебазе в Феодосии. Шлейф дыма от горящей нефтебазы протянулся до Керчи и далее через пролив, сообщают жители Крыма. Также местные телеграм-каналы сообщали о попадании в электростанцию «Кафа» под Феодосией. Там также зафиксирован мощный пожар.

В ночь на 13 октября украинские дроны атаковали различные регионы, включая Астраханскую, Ростовскую области, Республику Калмыкия и не только. В частности, там заявили об отражении атаки в период с 23:00 12 октября до 7 часов утра 13 октября. По данным россиян, ПВО якобы «перехватила и уничтожила» 103 дрона. В частности, там рассказали, какие именно регионы подверглись атаке и сколько БПЛА там якобы сбили:

40 – над территорией Республики Крым,

26 – над территорией Астраханской области,

19 – над акваторией Черного моря,

14 – над территорией Ростовской области,

2 – над акваторией Азовского моря,

1 – над территорией Белгородской области,

1 – над территорией Республики Калмыкия.