Ключевые моменты:

В бою на Запорожском направлении погиб 24-летний защитник из Одесской области Дмитрий Добровольский.

Воин служил водителем инженерно-дорожной роты; погиб 21 января 2026 года.

Церемония прощания состоится 26 января в Николаевке.

Как сообщили в Николаевском поселковом совете, жизнь воина оборвалась 21 января 2026 года при выполнении боевого задания вблизи населенного пункта Малая Катериновка Запорожской области.

Дмитрий родился 23 июля 2001 года, жил в поселке Николаевка. В декабре 2024 года он подписал контракт на прохождение военной службы. В рядах ВСУ Дмитрий был водителем инженерно-дорожной роты инженерного батальона воинской части А3955.

«Дмитрий проявил несгибаемую отвагу, мужество и верность присяге, отдав свою жизнь за мирное будущее каждого из нас», – сообщают в громаде.

У погибшего Героя осталась большая семья: родители Ольга Алексеевна и Дмитрий Семенович, жена Алина, маленькая дочь Екатерина, сестра и брат.

Церемония прощания с Героем состоится в понедельник, 26 января, в Николаевке. Во время въезда траурного кортежа с телом погибшего воина и траурной церемонии местных предпринимателей призвали на время приостановить торговлю.

Как сообщалось ранее, воин из Одесской области Денис Константинов, который долгое время считался пропавшим без вести, был посмертно удостоен ордена «За мужество» III степени.