Младший сержант Денис Константинов долгое время считался пропавшим без вести, однако подтвердилось, что воин погиб 8 февраля 2025 года во время боев на Курщине.

Указом Президента Украины №804/2025 защитник был удостоен ордена «За мужество» III степени (посмертно).

Почетную награду 14 января вручили родителям героя представители районной администрации, РТЦК и руководство Староказацкой громады.

Как рассказали в пресс-службе Белгород-Днестровской районной государственной (военной) администрации, Денис Константинов, 1989 года рождения, долгое время числился пропавшим без вести. Позже стало известно, что его жизнь оборвалась 8 февраля 2025 года при выполнении боевого задания вблизи села Гуево Курской области.

За личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета, президент Украины подписал указ о награждении бойца орденом «За мужность» III степени посмертно.

14 января 2026 года глава районной администрации Василий Самокиш совместно с представителями РТЦК и Староказацкого сельсовета вручили высокую награду родителям погибшего героя.

