Ключевые моменты:

Прошлым летом Ламбровский пруд в Буджакской громаде полностью пересох из-за засухи — по его дну можно было ходить пешком;

После зимних осадков водоём снова наполнился водой, и на нём поселилась стая лебедей.

На Ламбровском пруду появились лебеди

В Буджакской громаде в Одесской области появились лебеди — птицы выбрали для жизни Ламбровский пруд, который ещё несколько месяцев назад выглядел совсем иначе.

Прошлым летом водоём полностью пересох. Из-за продолжительной жары и нехватки осадков пруд превратился в сухой участок земли, и местные жители могли ходить по его дну пешком.

Подобная ситуация тогда наблюдалась во многих районах юга Одесской области. В 2025 году регион пережил одну из самых сильных засух за последние годы: пересыхали небольшие пруды, мелели реки, а аграрии теряли часть урожая из-за нехватки влаги.

Ситуация начала меняться осенью. После дождей, а также благодаря обильным зимним снегопадам водоём постепенно наполнился водой.

Теперь Ламбровский пруд снова выглядит живым. На его поверхности плавает стая белых лебедей, которые стали настоящим украшением местного пейзажа.

Журналистка «Одесской жизни» побывала возле водоёма и зафиксировала птиц на фото. Для местных жителей их появление стало приятным знаком: природа постепенно восстанавливается после сложного засушливого года.

