Ключевые моменты:

  • Прошлым летом Ламбровский пруд в Буджакской громаде полностью пересох из-за засухи — по его дну можно было ходить пешком;
  • После зимних осадков водоём снова наполнился водой, и на нём поселилась стая лебедей.

На Ламбровском пруду появились лебеди

В Буджакской громаде в Одесской области появились лебеди — птицы выбрали для жизни Ламбровский пруд, который ещё несколько месяцев назад выглядел совсем иначе.

пруд и лебеди

Прошлым летом водоём полностью пересох. Из-за продолжительной жары и нехватки осадков пруд превратился в сухой участок земли, и местные жители могли ходить по его дну пешком.

Подобная ситуация тогда наблюдалась во многих районах юга Одесской области. В 2025 году регион пережил одну из самых сильных засух за последние годы: пересыхали небольшие пруды, мелели реки, а аграрии теряли часть урожая из-за нехватки влаги.

пруд и лебеди

Ситуация начала меняться осенью. После дождей, а также благодаря обильным зимним снегопадам водоём постепенно наполнился водой.

Теперь Ламбровский пруд снова выглядит живым. На его поверхности плавает стая белых лебедей, которые стали настоящим украшением местного пейзажа.

пруд и лебеди

Журналистка «Одесской жизни» побывала возле водоёма и зафиксировала птиц на фото. Для местных жителей их появление стало приятным знаком: природа постепенно восстанавливается после сложного засушливого года.

Ранее мы рассказывали о старинных домах без защиты в Бессарабском — там памятники искажают плиткой, «шубой» и асфальтом.

Читайте также: Как живёт Ламбровка: село из трёх улиц, где жили предки американских раввинов.

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ещё по теме