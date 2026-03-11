Ключевые моменты:

ВСУ на 6 месте по количеству военных.

Кибератаки ВСУ: убытки РФ в 2025 году.

Виткофф об Украине: переговоры близятся к перелому.

Трамп об Иране: война «практически закончилась».

Украинская армия заняла 6 место по количеству военных

В рейтинге Military Balance 2026 Украина оказалась на 6 месте по количеству действующих военнослужащих. Согласно этим данным, Вооруженные силы Украины насчитывают около 677 тысяч человек.

К слову, список лидеров возглавляют Китай, Индия, США, Северная Корея и Россия. Как подчеркивает Business Insider, рейтинг базируется исключительно на численности личного состава активной службы.

Кибератаки ВСУ нанесли России ущерб более чем на 1,7 млрд долларов

По данным Генштаба ВСУ, прямые убытки России от украинских киберопераций в 2025 году составляют 220 миллионов долларов, а косвенные — более 1,5 миллиарда долларов. Подразделения киберборьбы ВСУ ведут наступательные операции с февраля 2022 года, нанося значительный ущерб российским военным объектам.

Добавим, киберпространство – это отдельное измерение современной войны. Развитие киберспособностей является ключевым для национальной безопасности в современном мире. Украина активно создает свои Киберсилы, подобно десяткам других стран.

У Трампа сделали заявление о завершении войны в Украине

Специальный представитель президента США Стив Виткофф заявил, что процесс переговоров по прекращению войны России против Украины может приближаться к переломному моменту. К слову, Виткофф сообщил, что трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта перенесли на следующую неделю. Он выразил осторожный оптимизм по поводу результатов и отметил необходимость дипломатического завершения войны.

«Эти переговоры — целенаправленные. Сами украинцы говорят, что мы достигли большего прогресса с момента первых встреч в Женеве, чем за последние четыре года. Так что это движется вперед. Мы будем оставаться положительными по этому поводу. Это война, которая должна закончиться», — подчеркнул Виткофф.

Трамп: война в Иране почти закончилась

Президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном может завершиться раньше запланированного срока. Он отметил, что война практически закончилась, а у Ирана нет флота, связи или авиации. По его словам, иранские ракеты почти полностью уничтожены, дроны и заводы по их производству парализованы.

Правда, позже на пресс-конференции Трамп скорректировал прогнозы, заверив, что конфликт не завершится на этой неделе, но произойдет «очень скоро».

К слову, Трамп предупредил: если Иран заблокирует Ормузский пролив (через который идет 20% мировой нефти), США нанесут удары «в 20 раз сильнее».

