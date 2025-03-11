Кому и зачем нужен техпаспорт?

Технический паспорт недвижимости — это подробный документ, содержащий информацию о ее общей и жилой площади, адресе и сведения о владельце. Составляется техпаспорт на основании проведения технической инвентаризации. Документ отражает состояние объекта на конкретную дату.

Техпаспорт должен содержать:

план квартиры: включает в себя ее высоту и размеры всех комнат;

экспликацию: содержит названия комнат и их площади, отмечает жилую, дополнительную и общую площади помещения;

характеристику квартиры: включает данные о годе постройки, описание основных конструктивных элементов, инженерного оборудования и их размеры.

Техпаспорт на жилье нужен:

при регистрации права собственности;

в случае смены собственника объекта недвижимости: купли-продажи, дарения, раздела, наследования, размена;

при регистрации права собственности на новостройку;

в случае приватизации квартиры или жилого дома;

для подключения коммуникаций;

в случае реконструкции или перепланировки;

для получения кредита под залог недвижимости;

при восстановлении утраченных документов; при вводе в эксплуатацию объекта недвижимости после окончания строительства или реконструкции.

Кто составляет техпаспорт, и какие документы для этого нужны?

В Одессе изготавливать технический паспорт могут КП «Бюро технической инвентаризации» и частные БТИ, которые имеют лицензию на проведение таких работ.

Какие документы надо подать, чтобы получить техпаспорт:

паспорт владельца и индивидуальный налоговый номер;

заявление на получение технического паспорта установленного образца;

документы, подтверждающие право собственности;

справку о почтовом адресе имущества;

проектную документацию на дом — если есть;

старый техпаспорт — при наличии.

В штатном режиме КП «Бюро технической инвентаризации» работает по адресу: улица Троицкая, 25.

Но для удобства граждан удаленные рабочие места БТИ расположены в помещениях ЦНАПов:

Киевского района — на улице Королева, 9,

Пересыпского района — на проспекте Добровольского, 106,

В общем ЦНАПе — на улице Косовской, 2Д.

Сколько стоит технический паспорт?

Цена изготовления техпаспорта квартиры в КП «Бюро технической инвентаризации» составляет 1188 гривен.

Ожидать документ придется месяц. Можно получить техпаспорт и раньше — за две недели. В этом случае цена вырастет вдвое — заплатить потребуется 2376 гривен.

Техпаспорт на дом стоит от 1907 гривен. Хотите получить его раньше — заплатите двойной тариф.

В частных БТИ техпаспорт, как правило, делают быстрее. Заказчик заключает с организацией соответствующий договор, что освобождает его от бюрократической волокиты. Стоимость техпаспорта в таких бюро технической инвентаризации варьируется в зависимости от различных факторов: в частности, от сложности планировки недвижимости и ее географического расположения. В среднем цена оформления техпаспорта на квартиру в частном БТИ составляет от 2500 до 3500 гривен. Стоимость технического паспорта на дом может достигать 5000 гривен.

Кто регистрирует право собственности и как внести данные о ней в Государственный реестр?

После того как вступили в силу изменения в закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений» БТИ государственной регистрацией права собственности на недвижимость больше не занимается. Эти функции переданы Государственной регистрационной службе. Заносятся сведения о правах собственника на его недвижимость в единую информационную систему — Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество (ГРВП). Если жилье было приобретено и зарегистрировано с начала 2013 года, то данные о праве собственности на него должны быть в реестре. Если раньше — информацию о нем нужно внести. В частности, это необходимо для получения компенсации за жилье, разрушенное российскими агрессорами. Ведь если в реестре оно не зарегистрировано, выплаты не полагаются.

Внести информацию в реестр можно через «Дію», ЦНАП или нотариуса.

Как внести данные о праве собственности через «Дію»:

создать электронную подпись;

с помощью электронной подписи авторизоваться в кабинете гражданина в «Дії»;

проверить личные данные в профиле пользователя — если произошли изменения, то необходимо их обновить;

заполнить онлайн-форму на получение услуг;

загрузить документы в формате PDF или JPEG о зарегистрированных вещных правах на объект недвижимости до 1 января 2013 года;

подписать заявление электронной подписью.

Как внести данные о праве собственности через ЦНАП или нотариуса:

подготовить пакет документов: паспорт, индивидуальный налоговый номер, правоустанавливающие документы на недвижимость или их копии;

специалист сформирует письменный запрос и вместе с документами отправит в КП «Бюро технической инвентаризации»;

если бумажных документов на жилье нет, необходимо обратиться для установления права собственности в архив БТИ.

Кто может сделать техпаспорт бесплатно?

В этом году в нашем городе начала работать муниципальная программа «Незламна Одеса». С ее помощью, в частности, люди, чье жилье было повреждено российскими агрессорами, имеют право получить денежную компенсацию от горсовета не только за выбитые окна в комнатах, но и за разбитые на застекленных балконах или лоджиях. Если же в техпаспорте то, что балкон застеклен, не указано, владельцу квартиры следует обратиться в КП «Бюро технической инвентаризации». По упрощенной процедуре сотрудники БТИ выходят на адрес — проверяют, был ли действительно балкон застеклен. И бесплатно делают новый технический паспорт. С таким документом владелец жилья может подавать на компенсацию за выбитые окна во всей квартире. Конечно, при условии, что она внесена в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. Поэтому с регистрацией в госреестре следует поторопиться всем владельцам недвижимости.

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