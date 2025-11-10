Ключевые моменты:
- Двое жителей Одесской области вымогали у 24-летнего парня 10 000 долларов.
- Одного из них ранее уже судили за грабежи, разбои и мошенничество.
- Полицейские задержали злоумышленников сразу после получения денег — теперь их судят за вымогательство.
В Одессе задержали вымогателей, требовавших 10 тысяч долларов долга
Как сообщили в полиции Одесской области, 24-летний житель Одессы обратился в полицию после того, как ему начали звонить неизвестные и угрожать расправой. Мужчины требовали 10 000 долларов якобы за долг перед их общей знакомой. Однако сам парень заявил, что никакого долга не существует.
Правоохранители установили, что к преступлению причастны 38-летний одессит и его 34-летний приятель из Одесского района. Второй уже имел за плечами множество судимостей — за кражи, грабежи, разбои, мошенничество и другие преступления.
В середине сентября пострадавший встретился с вымогателями в одном из парков Киевского района Одессы. Угрожая избиением, мужчины заставили его поехать домой за деньгами. Один из них остался у подъезда, а второй зашел в квартиру и забрал «долг» — 10 тысяч долларов.Далеко уйти злоумышленники не успели. Полицейские совместно с сотрудниками СБУ задержали их сразу после преступления и изъяли деньги. На изъятые средства суд наложил арест.
Обоим фигурантам избрали меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога. Следствие собрало достаточную доказательную базу и направило обвинительный акт в суд. По статье 189 часть 4 Уголовного кодекса Украины, за вымогательство с угрозой насилия, совершенное группой лиц в условиях военного положения, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
