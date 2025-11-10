Ключевые моменты:

Свет будут отключать 10 ноября с полуночи до 23:59.

Причина — нестабильная работа энергосистемы из-за российских обстрелов.

Проверить актуальный график можно на сайте, в Viber-группе и Telegram-боте ДТЭК.

Укрэнерго обновило команду отключений

Согласно распоряжению НЭК Укрэнерго 10 ноября с 00:00 до 23:59 будут действовать стабилизационные отключения электроэнергии. Об этом предупреждает компания ДТЭК «Одесские электросети».

Обновленные графики:

Энергетики обращаются к жителям с просьбой экономно использовать электричество, чтобы снизить нагрузку на сеть. Это поможет избежать экстренных отключений, которые могут происходить при критической перегрузке системы.

В компании также поясняют, что по причине российских обстрелов энергосистема страны сейчас очень нестабильна, и команды о смене графиков стабилизационных отключений ДТЭК получает по несколько раз за день и вынуждена корректировать обнародованные ранее графики отключений.

Проверить актуальные данные можно:

на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;

в группе Viber ;

в чат-боте в Telegram.

Напомним, сегодня, 10 ноября, в Одессе стартует отопительный сезон.