Ключевые моменты:

Виноградари и виноделы Одесской области могут подать заявку на грант от ФАО и правительства Италии.

Гранты предоставляются на сумму от $10 000 до $25 000 для мелких производителей с виноградниками от 0,5 до 20 га.

Детали

Принять участие в программе могут виноградари и виноделы, зарегистрированные в Государственном аграрном реестре (ГАР), которые обрабатывают от 0,5 до 20 гектаров виноградников на территории Одесской области. Отобранные участники смогут получить грантовую поддержку в размере от $10 000 до $25 000. Сумма гранта будет зависеть от объемов производства и обоснованных потребностей каждого заявителя.

Новая программа ФАО направлена на развитие винодельческого сектора Украины. Основная цель — расширить доступ малых производителей к современному оборудованию, качественному посадочному материалу и технической поддержке. Также программа предусматривает внедрение рыночно ориентированных подходов для обеспечения устойчивого развития.

Помимо финансовой помощи, участники получат техническую поддержку, доступ к обучению и консультациям. Программа также будет способствовать внедрению системы защищенных географических указаний, что повысит конкурентоспособность украинских вин на внутреннем и внешнем рынках.

Заявки на участие принимаются с 28 октября по 17 ноября 2025 года включительно.

Читайте также: