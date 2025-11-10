Ключевые моменты:
- Мужчина под вымышленным именем подменял оригинальные телефоны муляжами в отделении «Новой почты».
- Суд оштрафовал его на 51 тысячу гривен.
Детали
Инцидент произошел в конце 2024 года. Обвиняемый зарегистрировался в приложении почтового оператора под чужим именем и через OLX заказал iPhone 14 Pro Silver с наложенным платежом. При получении посылки в отделении на Таирова он подменил оригинальный телефон на муляж, сообщил работнику, что «передумал покупать», и вышел.
В тот же день по аналогичной схеме мужчина приобрел еще один телефон — iPhone 14 Pro Gold, снова подменив его муляжом. В обоих случаях компания возместила продавцам убытки, а аферист рассчитывал повторить схему и в дальнейшем.
В суде признал вину, искренне раскаялся и просил не наказывать строго. Суд учел смягчающие обстоятельства и назначил штраф в 51 тысячу гривен. Кроме этого, подсудимый должен компенсировать «Новой почте» более 24 тысяч гривен убытков и вернуть один из айфонов настоящему владельцу.
