Ключевые моменты:

Мужчина под вымышленным именем подменял оригинальные телефоны муляжами в отделении «Новой почты».

Суд оштрафовал его на 51 тысячу гривен.

Детали

Инцидент произошел в конце 2024 года. Обвиняемый зарегистрировался в приложении почтового оператора под чужим именем и через OLX заказал iPhone 14 Pro Silver с наложенным платежом. При получении посылки в отделении на Таирова он подменил оригинальный телефон на муляж, сообщил работнику, что «передумал покупать», и вышел.

В тот же день по аналогичной схеме мужчина приобрел еще один телефон — iPhone 14 Pro Gold, снова подменив его муляжом. В обоих случаях компания возместила продавцам убытки, а аферист рассчитывал повторить схему и в дальнейшем.

В суде признал вину, искренне раскаялся и просил не наказывать строго. Суд учел смягчающие обстоятельства и назначил штраф в 51 тысячу гривен. Кроме этого, подсудимый должен компенсировать «Новой почте» более 24 тысяч гривен убытков и вернуть один из айфонов настоящему владельцу.

