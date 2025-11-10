Ключевые моменты:

Суд признал водителя невиновным в смертельном ДТП в поселке Александровка.

Следствие не установило, стоял ли пешеход на дороге или внезапно выбежал, а также не провело следственный эксперимент.

Детали

Водителя Nissan March, который в октябре 2020 года сбил пешехода в поселке Александровка, обвиняли по ч. 2 ст. 286 УК Украины — нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека. Погибший получил тяжелые травмы и скончался по дороге в больницу. Сам водитель сразу после ДТП был избит знакомыми погибшего и потерял сознание.

В ходе расследования выяснилось, что на месте аварии не было пешеходного перехода, а в крови погибшего обнаружили алкоголь в количестве, соответствующем средней степени опьянения. Свидетели подтвердили, что товарищи погибшего избивали водителя вместо того, чтобы оказать помощь пострадавшему.

Ключевое — следствие так и не установило, стоял ли пешеход на дороге или внезапно выбежал под колеса, поэтому невозможно было выяснить, имел ли водитель шанс избежать столкновения. Следственный эксперимент не проводился, а план его проведения не был предложен. В конце концов суд решил, что доказательств вины водителя недостаточно, и, руководствуясь принципом презумпции невиновности, оправдал его.

Страховая компания выплатила пострадавшим около 150–160 тысяч гривен, а водитель — еще 30 тысяч по решению суда.

Читайте также: