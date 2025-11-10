Ключевые моменты:
- Герой из Подольска погиб, выполняя боевое задание на Донецком направлении.
- С 2021 года он служил в рядах ВСУ.
- За отвагу и мужество Денис Ярощук был награжден множеством боевых отличий.
Подольск прощается с защитником Украины Денисом Ярощуком
Подольская громада сообщила о гибели своего земляка — Дениса Витальевича Ярощука, который погиб 7 января 2025 года во время выполнения боевого задания на Покровском направлении Донецкой области.
Денис родился 16 июля 1994 года в городе Котовск (ныне — Подольск). Детство его прошло в селе Глубочок, где он окончил местную школу, а затем поступил в профессиональный лицей, получив специальность тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства.
После учебы, с 2013 года, работал на предприятии «Укрзалізниця» помощником машиниста дрезины.
В 2021 году Денис добровольно вступил в Вооруженные Силы Украины, чтобы защищать независимость и территориальную целостность страны. Полномасштабное вторжение России он встретил на Херсонском направлении, где участвовал в боях с первых дней. Позже продолжил службу на Николаевском и Донецком направлениях, проявив несокрушимую стойкость и мужество.
По теме: Андрею Шевердину было всего 25: в Черноморске прошел автопробег и футбольный матч в память о Герое
За отвагу, доблесть и верность присяге Денис Ярощук был награжден рядом отличий, среди которых:
- нагрудный знак Главнокомандующего ВСУ «Золотой крест»;
- нагрудный знак «За службу и доблесть» III степени;
- медаль «За отвагу»;
- знаками отличия Всеукраинского объединения «Країна» — «Восточный фронт» и «Несокрушимым героям российско-украинской войны»;
- знаком отличия «За разминирование»;
- нагрудный знак «11 батальон Киевская Русь».
У Дениса остались родители, жена и сестра.
Ранее Березовская громада провела в последний путь своего земляка – защитника Украины Александра Швейдера. Он погиб, выполняя боевое задание на Донецком направлении.