  • Герой из Подольска погиб, выполняя боевое задание на Донецком направлении.
  • С 2021 года он служил в рядах ВСУ.
  • За отвагу и мужество Денис Ярощук был награжден множеством боевых отличий.

Подольск прощается с защитником Украины Денисом Ярощуком

Подольская громада сообщила о гибели своего земляка — Дениса Витальевича Ярощука, который погиб 7 января 2025 года во время выполнения боевого задания на Покровском направлении Донецкой области.

Денис родился 16 июля 1994 года в городе Котовск (ныне — Подольск). Детство его прошло в селе Глубочок, где он окончил местную школу, а затем поступил в профессиональный лицей, получив специальность тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства.

После учебы, с 2013 года, работал на предприятии «Укрзалізниця» помощником машиниста дрезины.

В 2021 году Денис добровольно вступил в Вооруженные Силы Украины, чтобы защищать независимость и территориальную целостность страны. Полномасштабное вторжение России он встретил на Херсонском направлении, где участвовал в боях с первых дней. Позже продолжил службу на Николаевском и Донецком направлениях, проявив несокрушимую стойкость и мужество.

За отвагу, доблесть и верность присяге Денис Ярощук был награжден рядом отличий, среди которых:

  • нагрудный знак Главнокомандующего ВСУ «Золотой крест»;
  • нагрудный знак «За службу и доблесть» III степени;
  • медаль «За отвагу»;
  • знаками отличия Всеукраинского объединения «Країна» — «Восточный фронт» и «Несокрушимым героям российско-украинской войны»;
  • знаком отличия «За разминирование»;
  • нагрудный знак «11 батальон Киевская Русь».

У Дениса остались родители, жена и сестра.

Ранее Березовская громада провела в последний путь своего земляка – защитника Украины Александра Швейдера. Он погиб, выполняя боевое задание на Донецком направлении.

 

