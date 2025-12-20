Ключевые моменты:

ВСУ поразили российский военный корабль «Охотник» в Каспийском море.

СБУ ликвидировала два Су-27, диспетчерскую башню и другие военные объекты на аэродроме Бельбек в Севастополе.

В Брянской области РФ вероятно поражен склад боеприпасов.

ГУР Украины предупреждает о планах РФ атаковать страны НАТО в 2027 году, прежде всего страны Балтии.

Разведка США подтверждает: Путин стремится к захвату Украины и территорий бывшего СССР, угрожая Европе.

Силы обороны Украины поразили российский военный корабль «Охотник» и другие объекты врага

Как сообщает сегодня Генштаб ВСУ, с целью снижения военно-экономического потенциала противника в ночь на 19 декабря Силы обороны Украины при помощи дронов успешно поразили военный корабль России проекта 22460 «Охотник». Он осуществлял патрулирование в Каспийском море недалеко от нефтегазовой добывающей платформы. Степень повреждений и бортовой номер судна уточняются.

Также поражена буровая платформа на нефтегазовом месторождении имени Филановского в Каспийском море. Объект принадлежит компании «ЛУКойл». Платформа обеспечивает добычу нефти и газа и задействована в обеспечении вооруженных сил российского агрессора.

Дальнейшая способность ее функционирования и масштаб ущерба уточняются.

Кроме того, сообщает Генштаб, с целью снижения наступательных возможностей врага, недавно поражена радиолокационная система РСП-6М2 в районе Красносельского на временно оккупированного Крыма. РСП-6М2 предназначена для регулирования движения воздушных судов, в частности, для точного их захода на посадку в условиях плохой видимости.

«Силы обороны и далее будут принимать меры по подрыву наступательного потенциала захватчиков и вынуждению российской федерации прекратить вооруженную агрессию против Украины. Продолжение следует!» – обещают украинские военные.

А в СБУ сообщают об успешной операции по ликвидации двух российских самолетов Су-27 на аэродроме Бельбек в оккупированном Севастополе.

В спецслужбе сообщили, что один из самолетов находился на рулежной дорожке с полным боекомплектом и был готов к боевому вылету.

Помимо этого, также поразили и диспетчерскую башню, что осложняет управление полетами.

Ориентировочная стоимость бортов – около 70 млн долларов.

Это уже вторая успешная атака СБУ по аэродрому за последние дни.

Кроме того, этой ночью в Брянскую область РФ наведались «неизвестные добрые дроны». Жители Новозыбкова сообщали о пожаре и взрывах. Предварительно, поражен склад боеприпасов.

Тем временем, в Минобороны РФ отчитались об одном сбитом над регионом беспилотнике.

Ночью Силы ПВО уничтожили 31 российский БпЛА

По информации Воздушных сил, в ночь на 20 декабря 2025 года противник атаковал Украину тремя баллистическими ракетами Искандер-М, а также 51 ударными БпЛА типа Shahed, «Гербера» и беспилотниками других типов.

По состоянию на утро субботы, были сбиты или подавлены 31 БпЛА. Зафиксировано попадание баллистических ракет и 20 ударных дронов на 15 локациях.

Между тем, еще 1090 российских оккупантов поедут домой на новогодние праздники, но есть «нюанс»:

Россия готова напасть на Европу уже в 2027 году

Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов.

По его словам, РФ изначально планировала начать прямую агрессию против стран НАТО к 2030 году, но сейчас свои планы пересмотрела, сократив срок до 2027-го.

Первыми, как утверждает Буданов, будут Литва, Латвия и Эстония. Польшу в то же время путин не будет оккупировать и по ней будут только наносить удары.

Разведка США: Путин не остановится на Украине и угрожает Европе

Путин стремится захватить всю Украину с восстановить контроль над частями Европы, входившими в состав бывшего СССР

Как пишет издание Reuters со ссылкой на американскую разведку, в отчетах спецслужб картина разительно отличается от той, что подают переговорщики Трампа, а также заявлениями самого путина о том, что РФ якобы не представляет угрозы для Европы и не собирается ни на кого нападать.

Самый свежий такой отчет подан в конце сентября этого года.

Выводы США остаются неизменными с момента начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году, и в основном совпадают с мнением европейских лидеров и разведок о том, что путин стремится завладеть всей Украиной и территориями бывших стран советского блока, включая членов НАТО.

