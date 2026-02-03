Ключевые моменты:

С начала полномасштабного вторжения на территории нацпарка «Тузловские лиманы» обнаружили и уничтожили 19 противокорабельных мин.

Мощные взрывы вызывают у диких птиц контузии и сильнейший стресс, что подрывает их способность к размножению.

Кроме мин, на акваторию Черного моря пагубно влияют сонары российских субмарин и регулярные пуски ракет.

Об этом рассказал эколог Иван Русев.

По его словам, за почти четыре года войны на территории парка сотрудники обнаружили 19 противокорабельных мин. После каждой находки администрация нацпарка информировала спецподразделение саперов, которые уничтожали мины.

«Иногда с разрешения минеров, при соблюдении важных правил безопасности, нам перед взрывом удавалось обследовать мины на наличие моллюсков, которые использовали мины как конструкцию для формирования специфических поселений. А когда все было готово для взрыва мины, мы удалялись на безопасное расстояние. И тогда, даже на большом расстоянии, мы становились свидетелями и очевидцами мощной и страшной силы, которая наводила страх на все живое и оставляла глубокую воронку после себя. Животные, особенно птицы, которые находились недалеко от взрыва, могли получать сильный стресс и даже контузию, что негативно влияет на их будущее воспроизводство», – отметил эколог.

Экологи подчеркивают, что помимо прямого физического уничтожения, война создает долгосрочные риски для популяции редких видов, нарушая их естественные циклы жизни в Одесском регионе.

