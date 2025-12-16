Ключевые моменты:

США, Украина и европейские партнеры показали единство вокруг обновленного мирного плана

Киев получил ограниченное по времени предложение по гарантиям безопасности от США

СБУ впервые в истории вывела из строя российскую подводную лодку с ракетами «Калибр»

Переговоры Украины и США о мире: что обсудили в Берлине

14–15 декабря в Берлине прошел очередной раунд переговоров между Украиной, США и европейскими партнерами по американскому мирному плану. Во встречах участвовали президент Украины Владимир Зеленский, спецпредставитель президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

По словам Владимира Зеленского, стороны продемонстрировали реальное единство США, Европы и Украины. Президент подчеркнул, что из мирного плана убрали все «откровенно деструктивные пункты». Документ пока не идеален, но уже является рабочей основой для дальнейших переговоров.

Сейчас Украина рассчитывает на подписание пяти документов с США. Один из ключевых — аналог статьи 5 устава НАТО, уже утвержденный Конгрессом США. Еще один документ касается восстановления страны: речь идет о финансировании и создании специального фонда. Впервые отдельно подняли вопрос украинских переселенцев — по оценкам, на это может понадобиться 70–80 млрд долларов.

При этом Украина не признает Донбасс российским — ни юридически, ни фактически. По этому вопросу консенсуса пока нет. Также стороны обсуждают так называемый «пакет сдерживания»: объем оружия, обучение военных, финансирование и численность войск, необходимых для защиты страны.

Отдельно говорили о гарантиях безопасности не только от США, но и от «Коалиции желающих Европа+», в которую входят Канада и другие партнеры за пределами ЕС. Документы доработают в ближайшие дни, после чего США проведут консультации с Россией. Следующий этап — встреча переговорных команд в США и, возможно, разговор на уровне лидеров.

Газета Politico со ссылкой на американского чиновника сообщает, что у Киева есть всего несколько дней, чтобы принять предложение США по гарантиям безопасности. В Белом доме рассчитывают подтолкнуть стороны к соглашению до католического Рождества. Если договоренности не будет, американское предложение могут отозвать. В Вашингтоне подчеркивают: речь идет о сильных гарантиях, сопоставимых со статьей 5 НАТО.

Удар по флоту РФ и потери врага за сутки

На фоне переговоров Служба безопасности Украины провела уникальную спецоперацию. Впервые в истории морские дроны «Sub Sea Baby» поразили российскую подводную лодку проекта 636.3 «Варшавянка». В результате взрыва субмарина получила критические повреждения и фактически была выведена из строя.

По информации СБУ, на борту подводной лодки размещались четыре пусковые установки крылатых ракет Калибр, которые РФ использует для ударов по территории Украины. Также есть информация, что взорванная 15 декабря СБУ лодка Варшавянка была перемещена в порт Новороссийска после того, как в сентябре 2023 года ВСУ атаковали подводную лодку того же класса, но проекта 877/636 (Ростов-на-Дону), в порту Севастополя.

Стоимость такой подлодки оценивается примерно в 400 млн долларов.

По данным Генштаба ВСУ, в ночь на 16 декабря противник атаковал 69 ударными БПЛА, из которых сбито/подавлено 57. Зафиксировано попадание 10 ударных БПЛА на 7 локациях.

На фронте за минувшие сутки произошло 151 боевое столкновение. Россия нанесла 90 авиаударов, сбросила 220 управляемых авиабомб, использовала более 5 тысяч дронов-камикадзе и совершила свыше 4 тысяч обстрелов.

Потери российских войск за сутки составили около 1150 человек. Также уничтожены или выведены из строя 9 танков, 6 бронемашин, 67 артиллерийских систем, 442 беспилотника, 177 единиц автотехники, подводная лодка и тяжелая огнеметная система.