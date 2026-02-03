Ключевые моменты:

Россия нанесла самый массированный ракетно-дроновый удар по Украине с начала 2026 года, основными целями стали энергетическая инфраструктура и крупные города.

ПВО Украины сбила и подавила 450 воздушных целей, однако зафиксированы попадания и разрушения, есть пострадавшие.

Силы обороны Украины нанесли ответные удары по военным объектам врага и уничтожили живую силу, технику и вооружение оккупантов.

Ночной массированный ракетно-дроновый удар по Украине: повреждены энергосети и жилые районы

В ночь на 3 февраля после нескольких дней затишья российская оккупационная армия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. И снова целью врага стали объекты энергетической инфраструктуры.

Как пишут мониторинговые Телеграм-каналы, Этот обстрел стал самым массированным с начала 2026 года.

Основной целью атаки был Киев и Киевская область, Запорожье, Днепропетровщина, Харьков, Винница, Одесса, Черниговщина и прифронтовые территории.

Взрывы также слышали в Запорожье, Павлограде, Одесской, Черниговской, Сумской областях и других регионах.

Киев и область. Ракеты летели по Трипольской ТЭС. Одной из целей была подстанция 750 кВ, которая соединяет Ровенскую АЭС с Киевом и центральными регионами. Она считается ключевой для энергоснабжения столицы.

Также стало известно, что россияне повредили зал славы Национального музея истории у подножия «Родины-матери» в Киеве. На месте работают специалисты музея, технические службы и полиция. Они осматривают территорию, фиксируют повреждения и проводят первичную оценку нанесенного ущерба, сообщили в Минкульте.

В Киевской прокуратуре добавили, что в результате ночной атаки повреждены по меньшей мере 11 многоэтажных домов, складские помещения сети супермаркетов, АЗС и детский сад.

На данный момент известно о пяти пострадавших в столице. В Днепровском районе из поврежденного дома госпитализировали мужчину и женщину.

Также двое травмированных в Шевченковском районе – там пострадала 22-этажка. Еще один пострадавший – в Дарницком районе.

Кроме того, рашисты нанесли удары баллистикой и дронами и по энергетической инфраструктуре Харькова. Травмированы двое мужчин.

Повреждения инфраструктуры оказались весьма серьезными.

«Чтобы не допустить замерзания сети, нам необходимо слить теплоноситель в системе теплоснабжения 820 домов, питающихся от одного из крупнейших ТЭЦ. Я понимаю, насколько это тяжело в двадцатиградусный мороз. Но беспрецедентная атака противника на критическую инфраструктуру не оставляет другого варианта. Иного выхода наши специалисты не видят», – сообщил мэр города Игорь Терехов.

В Харьковской области, в городе Дергачи, в результате атаки БпЛА пострадали два человека. В связи с аварийной ситуацией на объектах энергообеспечения без напряжения остается вся Изюмская и Балаклейская громады.

Также ракетами была атакована Ладыжинская ТЭС.

В Днепре возник пожар, есть повреждения на территории инфраструктурного объекта;

Российская армия атаковала беспилотниками и город Сумы. Повреждены многоквартирные дома. Предварительно – без раненых.

«Очень-очень много баллистики»

По данным Воздушных сил, в ночь на вторник, 3 февраля противник нанес комбинированный удар по Украине с применением ракет различных типов воздушного, наземного базирования и ударных беспилотников (БпЛА). Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 521 средство воздушного нападения:

4 ракеты «Циркон»/«Оникс»;

32 баллистические ракеты Искандер-М/С-300;

7 крылатых ракет Х-22/Х-32;

28 крылатых ракет «Х-101/Искандер-К»;

450 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас.

Основные направления удара – Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Виннитчина, Одесщина.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на утро 3 февраля, противовоздушной обороной сбито/подавлено 450 целей – 38 ракет и 412 беспилотников разных типов:

4 ракеты «Циркон»/«Оникс»;

11 баллистических ракет Искандер-М/С-300;

3 крылатых ракеты Х-22/Х-32;

20 крылатых ракет «Х-101/Искандер-К»;

412 ударных БпЛА разных типов.

Зафиксировано попадание 27 ракет и 31 ударных БпЛА на 27 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 17 локациях.

Информация о 6 вражеских ракетах уточняется.

Как рассказал начальник управления коммуникаций командования Вооруженных сил ВСУ Юрий Игнат, раньше Россия чаще использовала крылатые ракеты типа Х‑101. Сейчас растет доля ракет, летящих по баллистической и квазибаллистической траектории.

«Очень, очень много баллистики на этот раз – речь идет о ракетах, которые летят по баллистической траектории. Именно поэтому из более 70 ракет удалось сбить только 38, но с учетом типов ракет это все равно высокий показатель», – отметил он в эфире телемарафона.

По словам Игната, Россия в этот раз применила тактику одновременных ударов по нескольким областям, а не сосредоточив силы на одном направлении.

Силы обороны Украины поразили учебный центр FPV, сосредоточение живой силы и станцию РЭБ врага

По официальным данным Генштаба ВСУ, в рамках мер по снижению наступательных возможностей российского агрессора в ночь на 3 февраля подразделения Сил обороны Украины нанесли огневое поражение по ряду военных объектов врага.

На временно оккупированной территории Запорожской области, в районе населенного пункта Камыш-Заря, поражен учебный центр подготовки пилотов и производства FPV-дронов противника.

Также на временно оккупированной Запорожской области, в районе Земледельческого, поражено сосредоточение живой силы захватчиков.

Кроме того, 2 февраля подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по сосредоточению живой силы противника в районе Теребрено Белгородской области России.

В Донецкой области, на временно оккупированной территории, в районе населеннооо пункта Барановка, зафиксировано поражение станции радиоэлектронной борьбы противника.

По результатам предварительных мер подтверждено уничтожение тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» противника, пораженной 2 февраля 2026 года на территории Белгородской области РФ.

Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

«Силы обороны Украины и далее будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российского агрессора», – обещают военные.

«Вторая армия мира» продолжает получать «путевки в ад»

Между тем, по данным Генштаба ВСУ, заслуженную «путевку в ад» получили еще 760 оккупантов.

Также «вторая армия мира» обеднела на:

6 танков;

4 ББМ;

53 артсистемы;

1 средство ПВО;

1171 БпЛА оперативно-тактического уровня;

153 единицы автомобильной техники и 1 единицу спецтехники.