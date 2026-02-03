Ключевые моменты:

В ночь на 3 февраля враг атаковал Одесскую область ракетами и дронами, нанеся удары по энергетической и гражданской инфраструктуре.

Более 50 тысяч жителей юга региона остались без света, энергетики восстанавливают электроснабжение.

Повреждены жилые и административные здания и автомобили, погибших и пострадавших нет.

О последствиях атаки рассказал сегодня утром глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, удары были зафиксированы по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры на юге региона.

«В результате атаки более 50 тысяч жителей временно остались без электроснабжения. Энергетики уже работают над восстановлением. Повреждены три жилых дома, а также складские и административные помещения, легковые автомобили», – написал в соцсетях главп ОВА.

Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Критическая инфраструктура функционирует за счет генераторов.