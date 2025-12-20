Ключевые моменты:

Компания «Укрзалізниця» назначила дополнительную группу вагонов на маршрутах Одесса – Кишинев и Киев – Кишинев; билеты поступают в продажу с 20 декабря.

Решение связано с усложнением пересечения молдавской границы другими видами транспорта.

Поезда следуют по расписанию, пассажиров, не успевших на рейс из-за тревог, примут на следующий по тем же билетам.

Как сообщили сегодня в пресс-службе перевозчика, уже сегодня в течение дня билеты поступят в продажу на даты, начиная с 20 декабря.

«Это стало оперативной реакцией Укрзалізниці на усложнение пересечения молдавской границы другими видами транспорта. Укрзалізниця продолжает мониторить ситуацию и будет увеличивать вместимость своих сообщений с Кишиневом в случае необходимости, чтобы все жители обеих стран могли свободно передвигаться между Молдовой и Украиной», – сказано в сообщении.

Также железнодорожники выражают искренние соболезнования семьям погибших в результате жестокого удара по портовой инфраструктуре Одесщины.

«Всем раненым желаем полного и быстрого выздоровления, а их родным – терпения и сил», – сообщает «Укрзалізниця».

По информации компании, поезда из/в Одессу следуют по расписанию, но в случае невозможности попасть на рейс из-за воздушной тревоги и/или угрозы баллистики – пассажиров готовы принять на следующий рейс по тем же билетам.

