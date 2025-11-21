Ключевые моменты:
- Инцидент произошел на улице Садыковской; девочка, 2010 года рождения, упала в полуподвальное помещение и травмировала ногу.
- Спасатели ГСЧС с помощью носилок подняли пострадавшую и госпитализировали ее в медицинское учреждение.
Детали
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесской области.
Инцидент произошел вечером 20 ноября в Приморском районе города на улице Садыковской. Девочка 2010 года рождения упала в подвальное помещение и из-за травмы ноги не могла самостоятельно выбраться.
Спасатели, прибывшие на место происшествия, с помощью специальных носилок подняли пострадавшую из полуподвального помещения. Девушку передали карете скорой помощи и госпитализировали в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.
Напомним, недавно трехлетний мальчик выпал из окна седьмого этажа многоэтажки в Одессе
