Ключевые моменты:

Инцидент произошел на улице Садыковской; девочка, 2010 года рождения, упала в полуподвальное помещение и травмировала ногу.

Спасатели ГСЧС с помощью носилок подняли пострадавшую и госпитализировали ее в медицинское учреждение.

Детали

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесской области.

Инцидент произошел вечером 20 ноября в Приморском районе города на улице Садыковской. Девочка 2010 года рождения упала в подвальное помещение и из-за травмы ноги не могла самостоятельно выбраться.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, с помощью специальных носилок подняли пострадавшую из полуподвального помещения. Девушку передали карете скорой помощи и госпитализировали в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

