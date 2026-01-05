Ключевые моменты:

Места для купания на Крещение еще не объявлены Одесским городским советом.

Погружение в непроверенных локациях смертельно опасно из-за рисков на водоемах.

Правила безопасности напомнили спасатели.

Правила безопасности на Крещение 2026

В 2026 году праздник Крещения, или Богоявления, по новому новоюлианскому церковному календарю придется на вторник, 6 января. Именно поэтому вопрос безопасности приобретает особую остроту, ведь на водоемах возрастает риск чрезвычайных ситуаций.

На сайте Одесского городского совета появилась информация о правилах безопасности, которые напомнили одесситам. Правда, официально открытые локации для купания не были обнародованы.

Стоит отметить, что погружение в ледяную воду – это мощное испытание для организма, требующее максимальной осторожности. Кроме того, категорически избегайте воды в состоянии алкогольного опьянения или резких ныряний. Также спасатели рекомендуют:

Окунайтесь исключительно в проверенных локациях со спасательными постами, где дно очищено от опасных объектов.

Разогрейте тело перед входом в воду – ее температура намного ниже температуры тела.

Детям купаться или забавляться у воды разрешено только под присмотром взрослых.

После погружения немедленно разотритесь махровым полотенцем, переоденьтесь в сухую одежду и выпейте горячий чай.

Также читайте: Святой вечер в дедовой хате: детские воспоминания и семейные традиции