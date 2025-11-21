Ключевые моменты:
- Военный запланировал выехать за границу, для чего ему пообещали за $44 тыс. договориться с медиками и правоохранителями.
- Волонтера задержали после получения первого транша в $17 тыс.
Детали
Об этом стало известно из приговора Приморского районного суда Одессы.
По материалам дела, обвиняемый — волонтер благотворительного фонда, который вместе со своим знакомым вступил в сговор для получения неправомерной выгоды. К ним обратился военнослужащий, который хотел сняться с воинского учета, закрыть уголовное дело о самовольном оставлении части (СЗЧ) и выехать за границу.
Злоумышленники встречались с «клиентом», объясняя, что за деньги смогут «договориться» с медиками и правоохранителями. Окончательную стоимость «услуги» они определили в размере 44 тысяч долларов США.
31 октября волонтера задержали на территории медицинского центра после того, как военный передал ему первый транш в размере 17 тысяч долларов.
На суде волонтер полностью признал свою вину. Суд признал его виновным в злоупотреблении влиянием (ст. 369-2 УК Украины) и назначил наказание в виде штрафа в размере 701 743 гривны.
