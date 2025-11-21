Ключевые моменты:
- В состав группы вошли руководители структур мэрии, представители правоохранительных органов и общественных организаций.
- Группа будет проверять все инфраструктурные, дорожные и технические проекты, завершенные или объявленные в 2025 году.
Детали
Как сообщили в Одесской городской военной администрации, состоялось первое учредительное заседание вновь созданной группы. Ее возглавил заместитель начальника ОМВА Сергей Красиленко.
В состав контролирующего органа вошли профильные руководители мэрии (департаменты экономики, финансов, юридический), а также представители ключевых контролирующих и правоохранительных структур: Госаудитслужбы, ГБР, Бюро экономической безопасности, СБУ, ГСЧС. Важно привлечение общественных организаций, представляющих интересы ветеранов и общества.
Во время первого заседания были определены задачи по выявлению основных рисков в закупках:
- отсутствие конкуренции;
- необоснованные изменения в договорах;
- завышенные цены.
«Прозрачная система контроля закупок, эффективное использование бюджета и отчетность перед обществом — вот основные принципы работы группы», — подчеркнул Сергей Красиленко.
