одесский горсовет сессия

Ключевые моменты:

  • В состав группы вошли руководители структур мэрии, представители правоохранительных органов и общественных организаций.
  • Группа будет проверять все инфраструктурные, дорожные и технические проекты, завершенные или объявленные в 2025 году.

Детали

Как сообщили в Одесской городской военной администрации, состоялось первое учредительное заседание вновь созданной группы. Ее возглавил заместитель начальника ОМВА Сергей Красиленко.

В состав контролирующего органа вошли профильные руководители мэрии (департаменты экономики, финансов, юридический), а также представители ключевых контролирующих и правоохранительных структур: Госаудитслужбы, ГБР, Бюро экономической безопасности, СБУ, ГСЧС. Важно привлечение общественных организаций, представляющих интересы ветеранов и общества.

Во время первого заседания были определены задачи по выявлению основных рисков в закупках:

  • отсутствие конкуренции;
  • необоснованные изменения в договорах;
  • завышенные цены.

«Прозрачная система контроля закупок, эффективное использование бюджета и отчетность перед обществом — вот основные принципы работы группы», — подчеркнул Сергей Красиленко.

