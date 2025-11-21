Ключевые моменты:

Медицинское оборудование, которого учреждение ждало более трех лет, было передано благодаря сотрудничеству Киевской райадминистрации с организацией Compassion Medical (США) и церковью «Дом Молитвы Одесса».

Современный аппарат значительно облегчит работу персонала и улучшит условия ухода за детьми в педиатрическом и паллиативном отделениях.

Детали

Про цю подію повідомили в Одеській міській раді.

Передачі обладнання передував візит до закладу, під час якого голова Київської райадміністрації Марина Лозовенко разом із партнерами оглянули умови в педіатричному та паліативному відділеннях. Особливу увагу приділили потребам дітей, які з перших днів життя потребують складного медичного догляду.

«Ми чули про потреби закладу й не могли залишитися осторонь. Відгукнулись партнери, які сьогодні передали закладу необхідне обладнання. Це ще одне свідчення того, що співпраця дає результат», — зазначила Марина Лозовенко.

Наголошується, що сучасний апарат дозволить значно полегшити роботу медичного персоналу, а головне — покращити умови лікування та догляду за маленькими пацієнтами. У Будинку дитини підкреслюють: попри складні часи, підтримка з боку міської влади та партнерів надихає колектив і дає змогу щодня боротися за життя та здоров’я кожної дитини.

