Ключевые моменты:

Взрыв произошел в одном из ТЦК Одессы, точное местоположение пока не называется.

Предварительно установлено, что один человек погиб, еще один получил ранения.

Детали

Как стало известно из сообщений полиции, взрыв произошел в одном из ТЦК, расположенных в Одессе.

По предварительным данным, которые сейчас уточняются, в результате инцидента погиб один человек, еще один — ранен.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, ГСЧС и других экстренных служб. Следователи группы устанавливают обстоятельства и причины взрыва. Официальная информация и правовая квалификация происшествия выясняются.

Обновлено

Позже в Одесском областном ТЦК и СП предоставили официальные разъяснения о причинах инцидента и пострадавших.

Ключевые детали, установленные следствием:

Причина: Взрыв произошел в результате детонации неизвестного предмета, который находился в личных вещах гражданина, находившегося в помещении центра.

Жертвы: Гражданин, у которого был взрывоопасный предмет, погиб на месте. Военнослужащий ТЦК и СП получил ранения, ему оперативно оказана помощь и он госпитализирован.

На месте продолжают работать следственно-оперативные группы Национальной полиции, СБУ и ГСЧС. Устанавливаются все обстоятельства, а также происхождение взрывоопасного предмета.

Читайте также: