Ключевые моменты:
- Взрыв произошел в одном из ТЦК Одессы, точное местоположение пока не называется.
- Предварительно установлено, что один человек погиб, еще один получил ранения.
Детали
Как стало известно из сообщений полиции, взрыв произошел в одном из ТЦК, расположенных в Одессе.
По предварительным данным, которые сейчас уточняются, в результате инцидента погиб один человек, еще один — ранен.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, ГСЧС и других экстренных служб. Следователи группы устанавливают обстоятельства и причины взрыва. Официальная информация и правовая квалификация происшествия выясняются.
Обновлено
Позже в Одесском областном ТЦК и СП предоставили официальные разъяснения о причинах инцидента и пострадавших.
Ключевые детали, установленные следствием:
- Причина: Взрыв произошел в результате детонации неизвестного предмета, который находился в личных вещах гражданина, находившегося в помещении центра.
- Жертвы: Гражданин, у которого был взрывоопасный предмет, погиб на месте. Военнослужащий ТЦК и СП получил ранения, ему оперативно оказана помощь и он госпитализирован.
На месте продолжают работать следственно-оперативные группы Национальной полиции, СБУ и ГСЧС. Устанавливаются все обстоятельства, а также происхождение взрывоопасного предмета.
Да все уже написали — Суворовское гестапо на посёлке Шевченко,взрыв гранаты. А как они хотели?