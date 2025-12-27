Ключевые моменты:

Пожар вспыхнул 26 декабря в трехэтажном доме в с. Молодежное (Одесский район).

Пламя полностью уничтожило здание, но обошлось без пострадавших.

Спасатели подвозили воду из-за отсутствия источников поблизости.

Ночная атака РФ: повреждено зерновое оборудование на элеваторе, жертв среди людей нет.

Пламя уничтожило здание

В пригороде Одессы в конце 26 декабря разразился мощный пожар в трехэтажном жилом доме в селе Молодежное Одесского района. Огонь быстро распространился по трехэтажному зданию, охватив значительную его часть. В общем, пламя уничтожило все здание, однако никто не пострадал.

Стоит отметить, что спасатели столкнулись с трудностями из-за отсутствия источников воды неподалеку. Именно поэтому им пришлось подвозить воду, чтобы локализовать пламя и предотвратить переход огня на соседний двухэтажный дом. К счастью, огонь удалось потушить и соседние дома не пострадали.

К борьбе с огнем привлекли 7 единиц техники и 31 спасателя ГСЧС. Помогала также местная пожарная команда «Великодолинское» — одна машина и три сотрудника.

Напомним, что в эту ночь враг нанес дроново-бомбовые удары по промышленной и портовой инфраструктуре Одесской области. На элеваторе повреждено оборудование для перемещения зерна. К счастью, среди людей нет погибших или раненых.

