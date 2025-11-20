Ключевые моменты:
- Инцидент произошел 20 ноября в Киевском районе, в доме на улице Академика Королева.
- Трехлетний мальчик самостоятельно открыл окно на седьмом этаже и выпал; ребенок получил многочисленные травмы.
Детали
Как сообщает пресс-служба полиции Одесской области, сообщение об инциденте поступило от медиков, которых вызвали на место происшествия.
По предварительным данным, мальчик, находясь в квартире на седьмом этаже девятиэтажного дома, расположенного на улице Академика Королева, самостоятельно открыл окно и выпал.
Ребенка немедленно госпитализировали для оказания необходимой медицинской помощи. На месте работают следователи территориального подразделения полиции, которые устанавливают все обстоятельства происшествия и определяют его правовую квалификацию.
Правоохранители в очередной раз призывают родителей уделять повышенное внимание безопасности детей в квартирах, особенно когда речь идет об открытых окнах и балконах.
