Ключевые моменты:

В Одессе нет графиков отключений, потому что энергосистема не восстановлена после атак в ноябре-декабре, а часть объектов электросетей физически уничтожена.

Свет отключают аварийно в часы пик, чтобы избежать повреждений оборудования; длительность отключений зависит от нагрузки и степени повреждения сети в конкретном районе.

Прогнозов по возвращению к стабильным графикам пока нет из-за сложных ремонтов и новых рисков, при этом снизить отключения помогает уменьшение потребления электроэнергии.

Почему в Одессе отключают свет без графиков?

Энергосистема области до сих пор не возобновилась после многократных обстрелов в ноябре-декабре, поясняют в ДТЭК. Ремонтные работы очень тяжелые и продолжаются уже несколько недель, ведь некоторые объекты передачи и распределения электроэнергии физически уничтожены. Поэтому нет технической возможности полноценно обеспечить потребность в свете всем одесситам.

Сейчас в Одессе действуют вынужденные аварийные отключения. Энергетики вынуждены отключать потребителей в момент пиковой нагрузки, чтобы не допустить возгорания оборудования. Как только потребление падает – свет возвращают. Спрогнозировать эти моменты заранее невозможно. Но чем больше потребление, тем продолжительнее ограничение.

Почему одних отключают чаще других?

Чаще отключаются клиенты, которые заживлены от наиболее поврежденных участков сети – линий и подстанций. Чем больше повреждена сеть – тем меньше электричества она может передать, и тем продолжительнее отключение. Перераспределить погрузку по-другому уже нет возможности, энергетики извлекают максимум из поврежденной сети.

Сколько будут продолжаться отключения?

«Мы понимаем, что длительные отключения усложняют жизнь. Потому ускоряем ремонты, насколько это возможно. Однако новые обстрелы, постоянные тревоги, аварии из-за перегрузки делают ремонты еще более тяжелыми и длительными. Поэтому спрогнозировать, когда Одесса вернется к привычным графикам, пока невозможно», – отмечают энергетики.

В то же время, отмечают в компании, сейчас каждый потребитель может помочь энергетической системе, которая еще приходит в себя от обстрелов: бизнес может уменьшить наружное освещение вывесок и реклам, а клиенты – включать энергоемкие приборы поочередно, а не все вместе.

