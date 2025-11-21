Ключевые моменты:
- Завтра, в субботу, 22 ноября 2025 года, в ряде регионов Украины сохраняются ограничения потребления электроэнергии.
- В Одессе и области будут действовать стабилизационные отключения по графикам ДТЭК.
- «Укрэнерго» предупреждает: графики могут меняться в течение дня.
По информации «Укрэнерго», графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 23:59 – объемом от 1 до 3,5 очередей для бытовых потребителей.
По обновленным данным ДТЭК, графики стабилизационных отключений света в Одессе и области завтра будут такими:
В то же время в «Укрэнерго» напоминают: в зависимости от ситуации в энергосистеме в течение дня время и объем ограничений могут меняться.
Об изменениях будет сообщено дополнительно.
Проверить актуальные данные одесситы могут:
- на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;
- в группе Viber;
- в чат-боте в Telegram.
А когда электроэнергия появляется по графику – потребляйте ее бережно.
