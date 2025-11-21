Ключевые моменты:

Завтра, в субботу, 22 ноября 2025 года, в ряде регионов Украины сохраняются ограничения потребления электроэнергии.

В Одессе и области будут действовать стабилизационные отключения по графикам ДТЭК.

«Укрэнерго» предупреждает: графики могут меняться в течение дня.

По информации «Укрэнерго», графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 23:59 – объемом от 1 до 3,5 очередей для бытовых потребителей.

Вы также можете узнать: Что такое «очереди отключений света» и как они работают

По обновленным данным ДТЭК, графики стабилизационных отключений света в Одессе и области завтра будут такими:

В то же время в «Укрэнерго» напоминают: в зависимости от ситуации в энергосистеме в течение дня время и объем ограничений могут меняться.

Об изменениях будет сообщено дополнительно.

Проверить актуальные данные одесситы могут:

на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;

в группе Viber;

в чат-боте в Telegram.

Также следите за информацией на нашем сайте и в Телеграм-канале «Одесской жизни».

А когда электроэнергия появляется по графику – потребляйте ее бережно.

Читайте также: Одесса под атаками: в городе много разрушенных домов, растет количество пострадавших (фото).