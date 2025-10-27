Ключевые моменты:

Программа предусматривает ежегодные бесплатные медицинские чекапы для людей в возрасте 40+. В обследование будут входить консультации врачей, анализы, УЗИ, ЭКГ и оценка психического здоровья.

Каждый украинец после 40 лет получит push-уведомление в «Дії» с предложением пройти обследование.

После подтверждения — на виртуальную карту поступят средства для прохождения чекапа в выбранном медучреждении.

Бесплатный медицинский чекап для украинцев 40+: как это будет работать

Министерство здравоохранения запускает новую программу профилактических медицинских осмотров для украинцев в возрасте от 40 лет. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Начало программы запланировано на 1 января 2026 года, а финансирование предусмотрено в госбюджете — 10 миллиардов гривен.

Целью инициативы является раннее выявление наиболее распространенных заболеваний, в частности сердечно-сосудистых, диабета и психических расстройств.

«Сердечно-сосудистые заболевания возглавляют рейтинги во всех странах как причины смертности населения, в том числе и преждевременной смертности. Мы неоднократно говорили, что полномасштабное вторжение Российской Федерации повлияет на то, что у нас инсульты, инфаркты станут моложе», — отметил Ляшко.



Через месяц после дня рождения граждане в возрасте 40+ будут получать push-уведомления в приложении «Дія». Если человек согласится пройти чекап, он получит средства на виртуальную карту, сможет выбрать любое медучреждение, сдать анализы, пройти УЗИ, ЭКГ и получить консультации врачей.

В случае выявления проблем со здоровьем пациент получит электронный рецепт на бесплатные лекарства.

Министр подчеркнул, что профилактика должна стать реальной частью системы здравоохранения, а не просто лозунгом. Для этого необходимо обеспечить прозрачность, четкие правила и ответственность государства, врачей и самих пациентов.

