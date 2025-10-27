Ключевые моменты:

Арцизский горсовет принял решение повысить тарифы на воду из-за финансовых трудностей предприятия «Водоканал».

Город ранее компенсировал разницу в тарифах из бюджета, но сейчас средств на это нет — долг за электроэнергию вырос до 1,2 млн грн.

Новые тарифы вступают в силу: водоснабжение — 52,81 грн за кубометр, водоотведение — 46,38 грн за кубометр.

Тарифы на воду в Арцизе вырастут из-за долгов

Мэр Арциза Сергей Парпуланский сообщил, что городской совет принял решение повысить тарифы на водоснабжение и водоотведение. Причина — тяжелое финансовое положение коммунального предприятия «Водоканал».

По словам мэра, в 2024 году и начале 2025-го городской совет ежемесячно компенсировал разницу между себестоимостью услуг и действующими тарифами. Однако сейчас в бюджете на это не хватает средств.

«За первые полгода мы потратили более 3 миллионов гривен, но последние несколько месяцев компенсировать тарифы уже не можем. Из-за этого долг предприятия за электроэнергию достиг 1,2 миллиона гривен», — рассказал Парпуланский.

По теме: В городе Одесской области вода подорожала на 70%

Почему выросли расходы «Водоканала»

По словам мэра, заработная плата и электроэнергия вместе составляют более 70% всех расходов предприятия.

Стоимость электроэнергии за последние два года выросла почти вдвое — с 6 грн/кВт до 11,5 грн/кВт.

Для бронирования работников предприятие обязано выплачивать среднюю зарплату 13 700 грн.

Налоги и сборы выросли: земельный налог, плата за пользование недрами, экологический налог.

Сколько придется платить по новым тарифам

Было:

Водоснабжение — 34,54 грн/м³

Водоотведение — 23,95 грн/м³

Теперь:

Водоснабжение — 52,81 грн/м³

Водоотведение — 46,38 грн/м³

Чтобы сохранить старые тарифы, городу нужно было бы дополнительно выделить 7,2 миллиона гривен в год, из них около 3 миллионов — до конца текущего года. Однако таких средств в бюджете нет.

Заявление мэра и само решение о повышении тарифов вызвали волну недовольства среди жителей Арциза. В комментариях под постом Сергея Парпуланского люди указывали, что горсовет нарушил установленную законом процедуру принятия таких решений.

Депутат Татьяна Гончарова отметила, что вопрос о повышении тарифов не проходил общественное обсуждение. По её словам, проект решения и расчёты, на основании которых подняли цены, не были опубликованы за 10 дней до заседания сессии. Кроме того, исполнительный комитет не представил анализ покупательной способности населения, как того требует законодательство.

Читайте также: В Одессе после войны могут почти вдвое повысить тариф на воду