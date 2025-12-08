Ключевые моменты:

Прогнозируется слабая магнитная буря уровня G1.

Зафиксированы вспышки солнца классов C и M.

Метеозависимым и пожилым людям рекомендуют быть осторожными.

Геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до слабого шторма.

Метеозависимым нужно быть осторожно

8 декабря на Земле прогнозируется слабая магнитная буря уровня G1. Людям, чувствительным к изменениям магнитного поля, особенно метеозависимым и пожилым, рекомендуется проявлять осторожность в этот период.

Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет колебаться от спокойного состояния до слабого шторма. Солнечная активность остается умеренной с небольшой вероятностью появления вспышек X-класса.

Прогноз солнечной активности на 8 декабря:

вероятность слабого геомагнитного шторма — 25%

вероятность сильного геомагнитного шторма — 5%

вероятность вспышки М-класса — 65%

вероятность вспышки X-класса – 15%

количество солнечных пятен — 67

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря возникает из-за вспышек и взрывов на Солнце, которые высвобождают большое количество энергии в виде заряженных частиц – протонов и электронов. Эти частицы движутся в разные стороны, в частности к Земле, и при взаимодействии с магнитосферой планеты провоцируют активность, известную ученым как магнитные бури или солнечные бури.

Как вы уже поняли, магнитные бури изменяют атмосферное давление, вызывая головную боль, усталость и стресс у чувствительных лиц. Специальных препаратов нет, однако можно облегчить свое состояние, если:

Соблюдать режим сна и сбалансированное питание с полноценным отдыхом.

Избегать острого, соленого, жирного, алкоголя и избыточного кофе.

Пить травяные чаи достаточно воды.

Играть на открытом воздухе.

Делайте легкие физические упражнения для бодрости.

Избегать стресса.

Контрастный душ утром, теплая ванна вечером.

