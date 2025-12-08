Ключевые моменты:
- Прогнозируется слабая магнитная буря уровня G1.
- Зафиксированы вспышки солнца классов C и M.
- Метеозависимым и пожилым людям рекомендуют быть осторожными.
- Геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до слабого шторма.
Метеозависимым нужно быть осторожно
8 декабря на Земле прогнозируется слабая магнитная буря уровня G1. Людям, чувствительным к изменениям магнитного поля, особенно метеозависимым и пожилым, рекомендуется проявлять осторожность в этот период.
Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет колебаться от спокойного состояния до слабого шторма. Солнечная активность остается умеренной с небольшой вероятностью появления вспышек X-класса.
Прогноз солнечной активности на 8 декабря:
- вероятность слабого геомагнитного шторма — 25%
- вероятность сильного геомагнитного шторма — 5%
- вероятность вспышки М-класса — 65%
- вероятность вспышки X-класса – 15%
- количество солнечных пятен — 67
Что такое магнитная буря?
Магнитная буря возникает из-за вспышек и взрывов на Солнце, которые высвобождают большое количество энергии в виде заряженных частиц – протонов и электронов. Эти частицы движутся в разные стороны, в частности к Земле, и при взаимодействии с магнитосферой планеты провоцируют активность, известную ученым как магнитные бури или солнечные бури.
Как вы уже поняли, магнитные бури изменяют атмосферное давление, вызывая головную боль, усталость и стресс у чувствительных лиц. Специальных препаратов нет, однако можно облегчить свое состояние, если:
- Соблюдать режим сна и сбалансированное питание с полноценным отдыхом.
- Избегать острого, соленого, жирного, алкоголя и избыточного кофе.
- Пить травяные чаи достаточно воды.
- Играть на открытом воздухе.
- Делайте легкие физические упражнения для бодрости.
- Избегать стресса.
- Контрастный душ утром, теплая ванна вечером.
