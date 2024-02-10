Бесплатная медицина в Одессе: что можно получить бесплатно от врачей, а что — нет

Бесплатная медицина в Украине: с чего все началось?

Реформировать медицинскую систему Украина начала еще с 2016 года, а в 2018-м вступил в силу закон «О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения». Гражданам предоставили возможность заключать декларацию с семейными врачами и право пользоваться определенными медицинскими услугами бесплатно. Медреформа проходила в несколько этапов и теперь, на бумаге, украинцы могут без денег лечиться как амбулаторно, так и в стационарах.

Получить медуслуги бесплатно: «огласите весь перечень, пожалуйста!»

По данным Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), сегодня украинцы имеют право на бесплатную экстренную (вызов скорой) и первичную (прием «семейника») помощь, вторичную помощь (прием узких специалистов), амбулаторные услуги, лечение в стационаре, реабилитацию, услуги родильных домов и паллиативных центров и возмещение стоимости некоторых лекарственных средств (программа «Доступі ліки»). Бесплатные услуги собраны в конкретные пакеты медицинских гарантий (ПМГ), всего их сегодня 44. Здесь есть практически все: от сдачи простых анализов крови до лечения инсульта и даже трансплантации органов. То есть, по закону, почти любая медицинская услуга может стать бесплатной, если на нее будет направление от семейного врача, с которым у пациента должна быть заключена декларация.

»Ограничений нет. Если врач видит потребность в анализах или лечении, он выписывает направление», — говорит семейных врач Марта Бильчак.

С каждым годом, даже несмотря на войну, перечень бесплатных услуг только увеличивается. Например, в 2020 году пакетов медицинских гарантий было только 27, то есть на 62% меньше, чем сейчас.

«В 2024 году есть ряд новых услуг, которые мы будем гарантировать: это услуги по трансплантации, как органов, так и стволовых клеток. А также услуги искусственного оплодотворения», — рассказывает глава НСЗУ Наталья Гусак.

По словам семейного врача Марты Бильчак, круг бесплатной помощи обычно только растет. И это зависит от того, сколько медучреждений заключат договоры с НСЗУ.

Лечение бесплатное, но не везде

Проблема же заключается в том, что наличие конкретных бесплатных услуг зависит от того, на какой из 44 пакетов определенное медучреждение в определенном городе подпишет договор с НСЗУ. На практике, на некоторые пакеты договоры просто не подписывают. Например, ваша поликлиника может заключить договор с НСЗУ на проведение гастроскопии, а вот договор на МРТ — нет.

«В Одессе можно бесплатно сделать УЗИ или допплерографию, а вот МРТ, насколько мне известно, сделать по направлению невозможно, потому что с этим по договору просто никто не работает», — объясняет Марта Бильчак.

Такая же ситуация, например, и с трансплантацией органов. По данным сайта НСЗУ, этот медицинский пакет действует только в 11 медучреждениях по всей Украине.

Есть и еще несколько направлений, по которым получить бесплатную медицинскую помощь — крайне сложно. Это и в том числе услуги стоматолога.

«В Украине так сложилось, что стоматологов в государственных учреждениях на самом деле очень мало. Поэтому, в принципе, это не работает», — объясняет семейный врач.

По данным НСЗУ, из 3 389 учреждений по всей стране бесплатную стоматологическую помощь оказывают только 228.

Выход есть — двигайтесь

Если в вашем городе нет медучреждения, которое предоставляет конкретную услугу бесплатно, а в другом городе — есть, вы спокойно можете поехать в любой уголок Украины со своим направлением и получить гарантированное государством лечение.

«Нет никаких географических ограничений. Направление врач выдает не в конкретное заведение, не к конкретному врачу, а на конкретную услугу. И пациент может самостоятельно выбирать, куда обращаться. Поэтому вариантов много», — уверяет Марта Бильчак.

Такие что полностью бесплатно в Одессе?!

Но и в Одессе есть множество медицинских услуг, которые вы действительно можете получить бесплатно. И в первую очередь — это первичная помощь, то есть прием семейного врача и стандартный пакет анализов.

Бесплатный прием у семейного врача включает:

измерение артериального давления;

измерение пульса;

объективный осмотр;

измерение роста, веса и объема талии;

проведение ЭКГ (электрокардиограммы).

На какие бесплатные анализы семейный врач дает направление в первую очередь?

общий анализ крови; общий анализ крови;

общий анализ мочи;

анализы на уровень глюкозы;

анализы на уровень холестерина;

быстрые тесты на ВИЧ, гепатиты B и С и сифилис.

«Далее это могут быть и другие обследования, например, рентгенография, что угодно», — объясняет Марта Бильчак.

По данным НСЗУ, при наличии направления пациент также имеет право на такие анализы:

быстрый тест на беременность;

быстрый тест на ковид;

цитология;

гистология;

молекулярно-генетические исследования;

развернутый анализ крови;

биохимический анализ крови;

гормональные исследования;

анализ на тропонины (на риск инфаркта миокарда);

копрологические исследования (в том числе на гельминты);

анализы на туберкулез;

анализы на ИППП (инфекции, передающиеся половым путем).

Прием узких специалистов, вакцинация, ведение беременности, поход в травмпункт, сложные операции, лечение онкологии и даже трансплантация органов также могут быть бесплатными. Главное — найти медицинское учреждение, которое сотрудничает с НСЗУ по конкретному ПМГ.

Неужели и гинеколог — бесплатный?

В последнем опросе о поиске врачей в Одессе некоторые одесситы жаловались на то, что пройти бесплатный осмотр у гинеколога в Одессе — невозможно. Однако Марта Бильчак уверяет — это не так.

«Абсолютно спокойно можно обращаться к гинекологам, которые работают в женских консультациях. Я, например, полностью всю свою беременность вела бесплатно. Единственное, что женские консультации более работают по географическому принципу», — отмечает семейный врач.

Частные клиники тоже работают с НСЗУ?

Хорошая новость заключается в том, что по направлению бесплатно сдать анализы можно даже в частных компаниях. Так в Одессе по ПМГ в этом году начала работать лаборатория «Синэво».

С НСЗУ также работает много частных клиник. Например, заключить декларацию с «семейником» можно в медицинском доме Odrex. Однако бояться, что вам навяжут дополнительные платные услуги — не стоит, следовательно, главное — направление от врача, которое предоставляют бесплатно, а к кому идти с этим направлением — уже выбирает пациент.

«Абсолютно не имеет значения, где находится ваш семейный врач, — будь то государственное учреждение или частное, — поскольку договор с НСЗУ может заключить любое медицинское учреждение. Просто плюс частных заведений в том, что пациент здесь делает все с гораздо большим комфортом, без очередей, с улыбкой врача», — говорит Марта Бильчак.

Хочешь лечиться без денег — жди

Но есть еще одна проблема государственных гарантий: на некоторые услуги и обследования приходится ждать. Например, срок ожидания на КТ может достигать месяца. Чем меньше заведений в городе работают по конкретному ПМГ, тем дольше будет очередь на получение услуги, входящей в этот пакет. Но есть и хорошая новость — иногда бесплатно можно получить даже неожиданные услуги. Например, в медицинском доме Odrex по направлению врача бесплатно делают лечебный массаж. Но очередь на него не маленькая, предупреждают в клинике.

Как искать бесплатную медицинскую помощь?

Узнать адреса учреждений, предоставляющих бесплатную медпомощь, можно с помощью:

семейного врача;

оператора горячей линии НСЗУ по номеру 16-77 (на короткий номер можно звонить с мобильного);

сайта НСЗУ (выбрать аналитическую панель (дашборд) «Заключенные договоры о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий», в фильтре «Населенный пункт» выбрать Одессу или другой город).

Но советы «семейника» работают лучше, потому что операторы колл-центра НСЗУ отвечают только по будням (пн-чт — 9:00-18:00, пт — 9:00-16:45), а сайт службы здоровья довольно неудобный. Например, чтобы найти адреса учреждений, делающих УЗИ, надо ввести в поиск не слово УЗИ, а название общего пакета — «Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях». Об этих особенностях поиска надо знать заранее. К тому же некоторые данные на онлайн карте НСЗУ отображаются некорректно или не полностью. Например, карта показывает, что по пакету «Маммография» в Одессе работает только три заведения (на ул. Ак. Заболотного, 26, на ул. В. Арнаутской, 100 и на ул. Судостроительной, 1), но там не учтено как минимум еще одно медучреждение. Бесплатно сделать маммографию и УЗИ молочных желез в Одессе также можно в Центре здоровья семьи КДЦ №6 по адресу ул. Зоопарковая, 8.

А если врачи требуют деньги?

По закону, ни в поликлинике, ни в больнице, если они работают с НСЗУ, у вас не должны просить деньги за медуслуги по направлению врача. Если вам вдруг отказали в бесплатной помощи, НСЗУ советует написать жалобу на их сайте в разделе «Гражданам».

«Нужно указать собственное ФИО, дату рождения и дату события, которое произошло. Правильно укажите название больницы, напишите должность и ФИО лица, которое отказалось оказать вам помощь, требовало оплату за медицинские услуги, лекарства или другие материалы. Подробно опишите ситуацию, в предоставлении какой именно услуги вам отказали? По возможности укажите сумму средств, которую вам пришлось потратить, или которую с вас требовали. Укажите свои контакты. Мы обработаем обращение и предоставим официальный ответ», — говорят на горячей линии НСЗУ.

Перед тем, как обращаться в НСЗУ, попробуйте решить вопрос на местном уровне.

«Если в бесплатном обслуживании отказывает врач — напишите жалобу главному врачу или медицинскому директору учреждения. Если отказывают на уровне руководства больницы — напишите жалобу в Департамент здравоохранения в вашем городе или регионе», — дает советы НСЗУ.

Если нет декларации с семейным врачом, я умру?

И горячая линия НСЗУ, и семейный врач Марта Бильчак уверяют, что получить бесплатные услуги иногда можно даже без декларации с «семейником», но только в том случае, когда произошла ургентная ситуация.

«Если у пациента нет декларации, но есть критическая ситуация, ему всегда в любом месте окажут помощь независимо от наличия декларации», — отмечает Марта Бильчак.

«Неотложная медицинская помощь по доставке бригадой экстренной помощи или по самообращению пациента предоставляется бесплатно, без направления и без имеющейся декларации», — говорят на горячей линии НСЗУ.

Но плановые обследования без декларации сделать невозможно. Поэтому лучше все же найти своего семейного врача и спросить у него, какое лечение вы все же можете получить бесплатно от государства, потому что медреформа в Украине такие работает, «деньги идут за пациентом», но для этого нужно приложить немало усилий.