Ключевые моменты:

Ожидается магнитная буря, что может вызвать головные боли и ухудшение самочувствия.

Вероятность вспышек солнечного класса составляет 65%.

За последние сутки на Солнце зафиксировали 12 слабых вспышек класса С и 7 средних вспышек класса М, наибольшую — М3,1.

Наблюдалось высокое излучение

За прошедшие сутки на Солнце наблюдалось высокое излучение: зарегистрировали 12 вспышек класса С, незначительно влияющих на Землю, и семь вспышек средней интенсивности класса М, наибольшая из которых достигла уровня М3,1.

Самые мощные вспышки — класса X случаются редко, но могут нанести значительные повреждения. Если они ориентированы в сторону Земли, они вызывают интенсивные радиационные бури, которые могут выводить из строя спутники, системы связи, также наземные технологические сети и энергетику. Такие вспышки способны вызвать сильные геомагнитные шторма уровня G4 или даже экстремальные G5 и одновременно создают яркое полярное сияние.

Прогноз активности на 10 декабря:

Вероятность слабого геомагнитного шторма: 35%

Вероятность сильного геомагнитного шторма: 20%

Вероятность вспышки класса М: 65%

Вероятность вспышки класса X: 15%

Количество солнечных пятен: 43

Напомним, магнитные бури могут влиять на здоровье, в частности повышают риск инфарктов и инсультов.

