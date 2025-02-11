Государственный чекап: что он включает

По словам Марии Шупий, полностью универсального чекапа в украинской медицине нет — все зависит от возраста, анамнеза и возможных жалоб. Однако даже если вы чувствуете себя хорошо, обратившись к семейному врачу, можете рассчитывать на бесплатную диагностику, а именно:

Общий анализ крови

Определение уровня глюкозы и холестерина

Быстрые тесты на ВИЧ, гепатиты B, C и сифилис

Электрокардиограмму

Консультацию уролога или гинеколога. А заодно сдачу ПСА для мужчин (выявляет заболевания предстательной железы) и ПАП-теста для женщин (выявляет предраковые состояния шейки матки)

Женщинам старше 50 лет рекомендуют маммографию раз в 1-2 года.

Однако это далеко не весь список. Почти все самые важные диагностики оплачиваются государством. Это касается и узких направлений, и проведения УЗИ.

— Конечно, НСЗУ и государственная программа не может покрыть все, что нужно для пациента, просто по его желанию. Поэтому это все на усмотрение личного врача. Мы говорим о первичной помощи. Если семейный врач предполагает возможное заболевание, которое требует дополнительных методов диагностики, он выписывает направление и пациент обращается или в диагностический центр, или в лабораторию, и это выполняется бесплатно, — отмечает врач.

Рассчитывать на бесплатную помощь можно только в двух случаях: когда есть декларация с семейным врачом и направление от него. Ознакомиться с полным списком предоставления профилактических и диагностических обследований можно по этой ссылке.

Мария Шупий

Прививки, о которых не надо забывать

Одним из ключевых моментов профилактики заболеваний остается вакцинация. Зимой особенно важно сделать прививку от гриппа A и B, ведь этот вирус может вызвать серьезные осложнения, говорит врач. Ее проводят один раз в год одной дозой.

— Грипп типа A и B обычно идет двумя волнами, где-то в декабре и конце февраля — начале марта. То есть еще можно успеть, чтобы выработался иммунитет. Эти вакцины для пациентов — за свой счет, в амбулаториях их нет, к сожалению. Поэтому стоит проконсультироваться со своим семейным врачом и выбрать вакцину, доступную в аптеке. Ее цена стартует от 400 гривен.

Кроме прививки от гриппа Мария Шупий советует проверить статус вакцинации против столбняка и дифтерии. Столбняк вызывается бактерией Clostridium tetani, которая живет в почве и проникает в организм через раны, выделяя токсин, вызывающий мышечные спазмы. Дифтерия — это инфекция, вызванная Corynebacterium diphtheriae, которая передается воздушно-капельным путем и может поражать дыхательные пути, сердце и нервную систему. Вакцинация является ключевым средством профилактики. Эти прививки можно сделать в государственных медицинских учреждениях бесплатно.

— К сожалению, в нашей стране каждые 10 лет никто не вакцинируется, поэтому надо сейчас это наверстывать. Мы обзваниваем своих пациентов и предлагаем прививаться.

Важной остается и вакцинация от гепатита A и B. Есть вакцины, которые включают оба типа. Их стоимость — от 1400 гривен за дозу. А таких необходимо три. Поэтому вакцинация от гепатита обойдется в 4200 гривен.

— В наших реалиях это важно, потому что гепатит A может передаваться с водой, — все мы помним, что было несколько лет назад с качеством воды. А гепатит B тоже можно найти везде. Все ходят к стоматологам, на маникюр, на какие-то другие услуги, которые также повышают риски инфицирования этими заболеваниями.

Также в бесплатном доступе остается вакцинация от коронавируса, который время от времени проявляется в новых штаммах.

Как насчет самолечения?

Самое важное, от чего предостерегают медики, — не лечить себя самостоятельно, а тем более не ставить диагнозы через интернет или по чату GPT. Особенно опасным является прием антибиотиков без назначения врача, говорит Мария Шупий.

— Не всегда надо пить антибиотик в первые же сутки, когда вы заболели. И все же недаром врачи столько учатся, чтобы назначать адекватное, правильное, доказательное лечение. Если вы не доверяете своему врачу — у вас есть возможность сменить его.

Мы спросили у семейного врача, стоит ли поддерживать свое состояние иммуномодуляторами или витаминами, и ее ответ был однозначен.

— Иммуномодуляторы вообще недоказательны и не показаны к приему. Витамины могут быть, но надо, чтобы их назначал ваш врач. Он подскажет, что лучше купить, как долго принимать, какую фирму выбрать. Витамины пока не настолько безопасны, чтобы принимать их постоянно. Потому что есть витамины, направленные на какие-то нарушения. Есть витамины для мужчин, женщин, беременных. Даже витамин D невозможно пить постоянно в дозировке, которая вам понравилась или которую посоветовали в аптеке. Чтобы в этом всем разобраться, лучше обратиться к своему семейному врачу, — говорит семейный врач Мария Шупий

К тому же если вы постоянно посещаете своего врача, вам не обязательно часто сдавать анализы на витамины, которые являются небесплатными, уверяет Мария Шупий:

— Семейный врач уже самостоятельно корректирует дозировку витаминов, даже без анализов, потому что знает пациента, знает, что и когда он принимает. Поэтому может дать совет, даже если пациент не имеет возможности часто сдавать анализы.

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Помните, что профилактика всегда лучше лечения. Воспользуйтесь возможностью пройти бесплатные обследования и получить сезонные прививки. Обратитесь к своему семейному врачу, чтобы запланировать чекап, проверить состояние здоровья и узнать об актуальных рекомендациях.

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