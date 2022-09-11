Украинцы не могут решить, как правильно называть нового короля Великобритании

После смерти королевы Елизаветы ІІ трон Соединенного Королевства занял принц Чарльз. Его уже провозгласили новым королем. Вот только в Украине не могут определиться с его именем: Карл III или Чарльз III.

О причине проблемы рассказало издание «Детектор. Медиа».

Карл или Чарльз — как правильно?

Так, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, предложил такой вариант: «Король Карл III, но Принц Чарльз».

Он поясняет, что в украинском языке есть норма перевода имен иностранных правящих монархов, согласно которой Элизабет II люди называли Елизаветой, Джорджа V – Георгом, а Джеймса І – Яковом.

Перевод – транскрипция – происходит по сложившейся традиции. Во французском будет звучать по-своему, в немецком по-своему, но в украинской традиции исторически сложилось так, что он будет называться Карл III,

— комментирует Кремень.

Но телеведущий Александр Зинченко призвал изменить эту традицию. Он напомнил что переименованию Шарлей и Чарльзов в Карлов положил начало в середине XIX века русский историк Тимофей Грановский, воспитанник германской исторической традиции. Именно из русского языка норма переименования монархов перешла в украинский.

Превращение Чарльзов, Шарлей и Каролов в Карлов (и не превращение в Карлов Карлосов) – это попытка надеть немецкую сову на российский глобус, – комментирует Зинченко. – Чарльз как утром был Чарльзом, так Чарльзом и остался. Зачем нам в украинском языке оставлять как норму языковые казусы русского языка? Логичнее называть британских монархов Чарльзамы, франкских и французских – Шарлямы, испанских – Карлосами, чешских – Карелами,

— говорит Зинченко

А вот посол Великобритании Мелинда Симмонс заявила, что на украинском будет называть нового короля Чарльзом.

Ну а как быть самим украинцам — должны выбрать украинские лингвисты, считает она.

Напомним, что 8 сентября в шотландском замке Балморале в возрасте 96 лет скончалась королева Великобритании Елизавета ІІ.

Еще по теме: Елизавета II — пристрастия, хобби и муж королевы