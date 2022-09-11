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Украинцы не могут решить, как правильно называть нового короля Великобритании

Украинцы не могут решить, как правильно называть нового короля Великобритании

После смерти королевы Елизаветы ІІ трон Соединенного Королевства занял принц Чарльз. Его уже провозгласили новым королем. Вот только в Украине не могут определиться с его именем: Карл III  или Чарльз III.

О причине проблемы рассказало издание «Детектор. Медиа».

Карл или Чарльз — как правильно?

Так, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, предложил такой вариант: «Король Карл III, но Принц Чарльз».

Он поясняет, что в украинском языке есть норма перевода имен иностранных правящих монархов, согласно которой Элизабет II люди называли Елизаветой, Джорджа V – Георгом, а Джеймса І – Яковом.

Перевод – транскрипция – происходит по сложившейся традиции. Во французском будет звучать по-своему, в немецком по-своему, но в украинской традиции исторически сложилось так, что он будет называться Карл III,

— комментирует Кремень.

Но телеведущий Александр Зинченко призвал изменить эту традицию. Он напомнил что переименованию Шарлей и Чарльзов в Карлов положил начало в середине XIX века русский историк Тимофей Грановский, воспитанник германской исторической традиции. Именно из русского языка норма переименования монархов перешла в украинский.

Превращение Чарльзов, Шарлей и Каролов в Карлов (и не превращение в Карлов Карлосов) – это попытка надеть немецкую сову на российский глобус, – комментирует Зинченко. – Чарльз как утром был Чарльзом, так Чарльзом и остался. Зачем нам в украинском языке оставлять как норму языковые казусы русского языка? Логичнее называть британских монархов Чарльзамы, франкских и французских – Шарлямы, испанских – Карлосами, чешских – Карелами,

— говорит Зинченко

А вот посол Великобритании Мелинда Симмонс заявила, что на украинском будет называть нового короля Чарльзом.

Ну а как быть самим украинцам — должны выбрать украинские лингвисты, считает она.

Напомним, что 8 сентября в шотландском замке Балморале в возрасте 96 лет скончалась королева Великобритании Елизавета ІІ.

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