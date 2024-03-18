Карл або Чарльз: у чому причина плутанини в імені короля Великої Британії

Принц Чарльз зійшов на престол Сполученого Королівства після смерті 2022 року королеви Єлизавети II. Він уже коронований, але в Україні все ще присутня плутанина з правильною вимовою його імені: Карл III або Чарльз III. Розповідаємо, у чому причина.
В українській мові є норма перекладу імен іноземних правлячих монархів, згідно з якою Елізабет II люди називали Єлизаветою, Джорджа V — Георгом, а Джеймса І — Яковом, — пояснив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.
Він запропонував такий варіант: «Король Карл III, але Принц Чарльз».
— Переклад — транскрипція — відбувається за сформованою традицією. У французькій звучатиме по-своєму, у німецькій по-своєму, але в українській традиції історично склалося так, що він називатиметься Карл III, — пояснив Кремінь.
Звідки пішла така норма
Телеведучий Олександр Зінченко закликав змінити цю традицію. Він нагадав, що перейменування Шарлів і Чарльзів на Карлів започаткував у середині ХІХ століття російський історик Тимофій Грановський, вихованець німецької історичної традиції. Саме з російської мови норма перейменування монархів перейшла в українську.
— Перетворення Чарльзів, Шарлів і Каролів на Карлів (і не перетворення на Карлів Карлосів) — це спроба вдягнути німецьку сову на російський глобус, — коментує Зінченко. — Чарльз як зранку був Чарльзом, так Чарльзом і залишився. Навіщо нам в українській мові залишати як норму мовні казуси російської мови? Логічніше називати британських монархів Чарльзами, франкських і французьких — Шарлями, іспанських — Карлосами, чеських — Карелами.
А ось посол Великої Британії Мелінда Сіммонс заявила, що українською називатиме нового короля Чарльзом.
Ну а як бути самим українцям — мають обрати українські лінгвісти, вважає вона.
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