Карл або Чарльз: у чому причина плутанини в імені короля Великої Британії

В українській мові є норма перекладу імен іноземних правлячих монархів, згідно з якою Елізабет II люди називали Єлизаветою, Джорджа V — Георгом, а Джеймса І — Яковом, — пояснив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Він запропонував такий варіант: «Король Карл III, але Принц Чарльз».

— Переклад — транскрипція — відбувається за сформованою традицією. У французькій звучатиме по-своєму, у німецькій по-своєму, але в українській традиції історично склалося так, що він називатиметься Карл III, — пояснив Кремінь.

Звідки пішла така норма

Телеведучий Олександр Зінченко закликав змінити цю традицію. Він нагадав, що перейменування Шарлів і Чарльзів на Карлів започаткував у середині ХІХ століття російський історик Тимофій Грановський, вихованець німецької історичної традиції. Саме з російської мови норма перейменування монархів перейшла в українську.

— Перетворення Чарльзів, Шарлів і Каролів на Карлів (і не перетворення на Карлів Карлосів) — це спроба вдягнути німецьку сову на російський глобус, — коментує Зінченко. — Чарльз як зранку був Чарльзом, так Чарльзом і залишився. Навіщо нам в українській мові залишати як норму мовні казуси російської мови? Логічніше називати британських монархів Чарльзами, франкських і французьких — Шарлями, іспанських — Карлосами, чеських — Карелами.

А ось посол Великої Британії Мелінда Сіммонс заявила, що українською називатиме нового короля Чарльзом.

Ну а як бути самим українцям — мають обрати українські лінгвісти, вважає вона.

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