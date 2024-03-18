Новости Одессы и Одесской области

В Одессе перенесен фестиваль документального кино: новые даты

В Одессе перенесен фестиваль документального кино: новые даты

Фестиваль документального кино «Культура во время войны» в Одессе перенесен на более поздний срок в связи с недавними трагическими событиями и ситуацией с безопасностью. Об этом сообщили на Фейсбук-странице организаторов.

Напомним, 15 марта 2024 года российские агрессоры дважды ударили по Одессе баллистическими ракетами. Удар пришелся по курортной зоне и частному сектору одесского побережья. Среди погибших бывший зам Труханова, руководители Нацполиции.

Когда в Одессе пройдет фестиваль документального кино

фестиваль документального кино

Новые даты показов будут проходить с 26 по 30 марта. в культурном центре УНИОН на улице Троицкая 43.

  • 26.03 в 18:30: открытие кинофестиваля, показ фильма «Культура во время войны. Музеи».
  • 27.03 в 19:00: показ фильма «Культура во время войны. Запад».
  • 28.03 в 19:00: показ фильма «Культура во время войны. Север».
  • 29.03 в 19:00: показ фильма «Культура во время войны. Восток».
  • 30.03 в 13:00: показ фильма «Культура во время войны. Юг».
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Редакция ПРОФИЛЬ
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