В Одессе перенесен фестиваль документального кино: новые даты

Фестиваль документального кино «Культура во время войны» в Одессе перенесен на более поздний срок в связи с недавними трагическими событиями и ситуацией с безопасностью. Об этом сообщили на Фейсбук-странице организаторов.
Напомним, 15 марта 2024 года российские агрессоры дважды ударили по Одессе баллистическими ракетами. Удар пришелся по курортной зоне и частному сектору одесского побережья. Среди погибших бывший зам Труханова, руководители Нацполиции.
Когда в Одессе пройдет фестиваль документального кино
Новые даты показов будут проходить с 26 по 30 марта. в культурном центре УНИОН на улице Троицкая 43.
- 26.03 в 18:30: открытие кинофестиваля, показ фильма «Культура во время войны. Музеи».
- 27.03 в 19:00: показ фильма «Культура во время войны. Запад».
- 28.03 в 19:00: показ фильма «Культура во время войны. Север».
- 29.03 в 19:00: показ фильма «Культура во время войны. Восток».
- 30.03 в 13:00: показ фильма «Культура во время войны. Юг».