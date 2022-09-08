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Умерла королева Елизавета II

Умерла королева Елизавета II

Сегодня днем, в четверг, 8 сентября, в шотландском замке Балморале в возрасте 96 лет скончалась королева Британии Елизавета ІІ.
Об этом сообщает пресс-служба королевской семьи в Twitter.

«Сегодня днем королева мирно скончалась в Балморале», – сказано в сообщении.

Также сообщается, что старший сын Елизаветы ІІ Чарльз и его жена Камилла останутся в Балморале и вернутся в Лондон в пятницу, 8 сентября.

Королева Елизавета до самой смерти исполняла обязанности монарха Великобритании и Королевств Содружества. Она стала старейшим монархом не только в истории Британской империи, но и самым долгоправящим главой государства в мире.

За годы своего правления Елизавета II успела поработать с 14-ю премьерами, среди которых Уинстон Черчилль, Гарольд Уилсон и Маргарет Тэтчер.

Последняя встреча королевы с бывшим и вступившим в должность премьерами Борисом Джонсоном и Лиз Трасс состоялась 6 сентября. Они они приехали в Балморал, нарушив традицию встреч премьер-министров, покидающих должность и вступающих на нее в Букингемском дворце.

Фото из Twitter королевской семьи

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Редакция ПРОФИЛЬ

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