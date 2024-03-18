Их убила россия: в Одессе попрощались с Сергеем Тетюхиным, бывшим заммэра

Напомним, 15 марта 2024 года российские агрессоры дважды ударили по Одессе баллистическими ракетами. Удар пришелся по курортной зоне и частному сектору одесского побережья. Среди погибших бывший зам Труханова, руководители Нацполиции.

Сергей Тетюхин был уважаемым городским чиновником в Одессе. Он не был замешан в скандалах и коррупции, и его уход с поста ради службы в ВСУ был встречен аплодисментами.

Тетюхин внес большой вклад в развитие города, включая транспортную инфраструктуру, оптимизацию городского пространства и международное сотрудничество. Он также был патриотом Украины и в 2023 году присоединился к Силам обороны.

Транспортная инфраструктура:

Оснащение города коммунальной техникой, автобусами, автовышкой.

Реализация проекта «Безопасная улица»: подсвеченные переходы, антипарковочные столбики, круговое движение на перекрестках, велополосы, островки безопасности.

Ремонт улицы Черняховского, превративший ее в современную европейскую магистраль.

Оптимизация городского пространства:

Разработка и внедрение программы «Уютный двор».

Создание новых парков и зон отдыха.

Реконструкция и модернизация объектов социальной инфраструктуры.

Международное сотрудничество:

Привлечение инвестиций в городские проекты.

Укрепление партнерских отношений с зарубежными городами.

Развитие культурных и экономических связей.

Одесский городской совет, мэр города Геннадий Труханов и многие другие выразили глубокие соболезнования в связи с гибелью этого светлого человека и хорошего друга.

— Много лет жизни Сергей отдал нашему городу и одесситам. Он был эффективным управленцем, сделал немало полезного для Одессы и мог сделать еще. Но принял для себя решение выбрать путь защиты Украины. Спасибо Сергею за все! Светлая память!, — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов. В 2023 году он сложил полномочия и вступил в ряды ВСУ.

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Фото: мэрия города