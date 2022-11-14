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Сегодня день рождения короля Великобритании Чарльза III – он был принцем 73 года

Сегодня день рождения короля Великобритании Чарльза III – он был принцем 73 года

Чарльз стал королем совсем недавно, в сентябре 2022 года, после того как умерла его мать, королева Великобритании Елизавета II, которая правила почти 70 лет.

Поэтому Чарльзу III до 73 трех лет пришлось носить титул принца. Это рекорд для наследников британского престола.

Родился будущий правитель британской империи 14 ноября 1948 года. Тогда Великобританией управлял его дед по материнской линии Георг VI.

Чарльз был первым ребенком тогдашней принцессы Елизаветы и Филиппа, герцога Эдинбургского.

2 июня 1953 его мать Елизавета II стала королевой. Во время церемонии коронации причуьствовал и 4-летний Чарльз.

В 1955 году принца отдали в школу. И он стал первым наследником, который учился не у репетиторов.

Титул принца Уэльского Чарльз получил в 1958 году.

После окончания школы принц поступил в Тринити-колледж Кембриджского университета. И тем самым опять нарушил королевскую традицию – раньше наследники мужского пола после школы шли служить в армию.

В Университете Чарльз изучал антропологию, археологию, историю и валлийский язык.

Так принц стал первым наследником, которому присвоили университетскую степень. В 1975 году он стал магистром искусств.

При этом будущий король принимал активное участие в политической жизни страны — регулярно участвовал в заседаниях Палаты лордов, и стал первым за 300 лет членом королевской семьи, который присутствовал на заседании Кабинета министров.

Параллельно Чарльз проходил военную службу, пройдя курс обучения как пилот истребителя и военного вертолета.

8 сентября 2022 года, после смерти своей матери Елизаветы II, стал королем Великобритании. Премьер-министр Элизабет Трасс сообщила, что новый британский король взял имя Чарльза III.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что украинцы не могут решить, как правильно называть нового короля Великобритании.

Напомним, что 8 сентября в шотландском замке Балморале в возрасте 96 лет скончалась королева Великобритании Елизавета ІІ

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Редакция ПРОФИЛЬ

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