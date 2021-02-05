Сегодня Елизавету II можно назвать символом эпохи. Она не только сидит на троне дольше, чем кто-либо из действующих королей Европы, но и является последним представителем «старой школы» монархов. В свои 94 года она тщательно придерживается вековых традиций и церемоний, никогда не отступает от правил этикета и не дает интервью. Однако о вкусах, привычках и пристрастиях королевы Великобритании все-таки кое-что известно.

Елизавета II не должна была стать монархом

Елизавета была только третьей претенденткой на трон Великобритании, и никто не ожидал, что она когда-нибудь станет королевой. Сегодня Елизавета II является самым пожилым лидером государства в мире и главой 15 независимых государств: Австралии, Багамских Островов, Барбадоса, Канады, Новой Зеландии, Новой Гвинеи, Соломоновых Островов, Ямайки и ряда других.

Носит дамскую сумочку не просто так

Елизавета II как настоящая дама коллекционирует маленькие сумки. А еще это важный атрибут в руках королевы. Когда она начинает перекладывать сумочку из одной руки в другую во время разговора, это означает, что она желает прекратить общение. Если Елизавета ставит свою сумочку на стол или на пол, значит, она планирует покинуть мероприятие через 5 минут. Ну а если королева теребит свое кольцо, это означает, что она покинет данное место немедленно.

Автолюбительница без прав

Ее Величество просто обожает самостоятельно ездить на авто и никогда не пристегивается. Во время Второй мировой войны принцесса Елизавета не только водила легкие грузовики, но и умела менять колеса. При этом до сих пор не обладает ни водительскими правами, ни паспортом. Эти документы в Великобритании выдаются от королевского имени. А правящему монарху паспорт, как и водительские права, иметь не положено (но это исключение).

Королева служила в армии

Когда в 1939 году началась Вторая мировая война, Елизавета умоляла отца разрешить ей отправиться на фронт. Взамен король Георг VI позволил дочери выступить с обращением к подданным:

– Я могу честно сказать вам всем, что мы, дети, полны бодрости и смелости. Мы стараемся сделать все возможное, чтобы помочь нашим доблестным морякам, солдатам и летчикам, и мы тоже разделяем эту опасность и грусть войны.

Когда Елизавете исполнилось 18 лет, она вступила в женский полк обороны. И была первой женщиной из королевской семьи, которая присоединилась к Вооруженным силам в качестве активного участника. Также у королевы есть сертификат спасателя. Когда-то она всерьез увлекалась плаванием.

Любит яркую одежду

Елизавета II носит одежду только ярких цветов, чтобы быть заметной в толпе, и только произведенную в Британии. В черном наряде королева может появиться на людях только в случае траура. Она не может себе позволить дважды выйти в свет в одном и том же платье. Но королева на то и королева, чтобы делать то, что хочет, поэтому она не раз нарушала этот негласный запрет.

Королеву не узнали туристы

Во время одной из прогулок Елизаветы в Лондоне туристы не узнали ее и спросили, не видела ли она здесь Елизавету II. На что дама ответила: «Я – нет, а вот он – видел», указав пальцем на полицейского, который стоял неподалеку. Был случай, когда Елизавету охранник не пропустил в ее VIP-ложу на официальном мероприятии. Он объяснил, что не узнал королеву, и решил, что «бабушка просто заблудилась».

Ее Величество в кино

Елизавета II стала главной героиней не одного художественного фильма, правда, лично королева в съемках практически не участвовала:

биографический фильм «Королева» (2006);

мини-сериал «Королева» (2009);

фильм «Король говорит!» – о жизни отца Елизаветы, короле Георге VI (2011);

фильм «Лондонские каникулы» (2015) – о приключениях королевы в ночь празднования Дня Победы во Второй мировой войне;

с 2016 г. сериал «Корона», который был приурочен к 90-летию королевы.

документальный фильм «Елизавета II: семейная история» (2016);

В 2012 году Елизавета II снялась в короткометражном фильме с Джеймсом Бондом (Дэниел Крэйг). И даже была признана лучшей «девушкой агента 007».

Источники: bbc.com, tsn.ua, elle.ua, marieclaire.ua

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