Сегодня Елизавету II можно назвать символом эпохи. Она не только сидит на троне дольше, чем кто-либо из действующих королей Европы, но и является последним представителем «старой школы» монархов. В свои 94 года она тщательно придерживается вековых традиций и церемоний, никогда не отступает от правил этикета и не дает интервью. Однако о вкусах, привычках и пристрастиях королевы Великобритании все-таки кое-что известно.
Елизавета II не должна была стать монархом
Елизавета была только третьей претенденткой на трон Великобритании, и никто не ожидал, что она когда-нибудь станет королевой. Сегодня Елизавета II является самым пожилым лидером государства в мире и главой 15 независимых государств: Австралии, Багамских Островов, Барбадоса, Канады, Новой Зеландии, Новой Гвинеи, Соломоновых Островов, Ямайки и ряда других.
Носит дамскую сумочку не просто так
Елизавета II как настоящая дама коллекционирует маленькие сумки. А еще это важный атрибут в руках королевы. Когда она начинает перекладывать сумочку из одной руки в другую во время разговора, это означает, что она желает прекратить общение. Если Елизавета ставит свою сумочку на стол или на пол, значит, она планирует покинуть мероприятие через 5 минут. Ну а если королева теребит свое кольцо, это означает, что она покинет данное место немедленно.
Автолюбительница без прав
Ее Величество просто обожает самостоятельно ездить на авто и никогда не пристегивается. Во время Второй мировой войны принцесса Елизавета не только водила легкие грузовики, но и умела менять колеса. При этом до сих пор не обладает ни водительскими правами, ни паспортом. Эти документы в Великобритании выдаются от королевского имени. А правящему монарху паспорт, как и водительские права, иметь не положено (но это исключение).
Королева служила в армии
Когда в 1939 году началась Вторая мировая война, Елизавета умоляла отца разрешить ей отправиться на фронт. Взамен король Георг VI позволил дочери выступить с обращением к подданным:
– Я могу честно сказать вам всем, что мы, дети, полны бодрости и смелости. Мы стараемся сделать все возможное, чтобы помочь нашим доблестным морякам, солдатам и летчикам, и мы тоже разделяем эту опасность и грусть войны.
Когда Елизавете исполнилось 18 лет, она вступила в женский полк обороны. И была первой женщиной из королевской семьи, которая присоединилась к Вооруженным силам в качестве активного участника. Также у королевы есть сертификат спасателя. Когда-то она всерьез увлекалась плаванием.
Любит яркую одежду
Елизавета II носит одежду только ярких цветов, чтобы быть заметной в толпе, и только произведенную в Британии. В черном наряде королева может появиться на людях только в случае траура. Она не может себе позволить дважды выйти в свет в одном и том же платье. Но королева на то и королева, чтобы делать то, что хочет, поэтому она не раз нарушала этот негласный запрет.
Королеву не узнали туристы
Во время одной из прогулок Елизаветы в Лондоне туристы не узнали ее и спросили, не видела ли она здесь Елизавету II. На что дама ответила: «Я – нет, а вот он – видел», указав пальцем на полицейского, который стоял неподалеку. Был случай, когда Елизавету охранник не пропустил в ее VIP-ложу на официальном мероприятии. Он объяснил, что не узнал королеву, и решил, что «бабушка просто заблудилась».
Ее Величество в кино
Елизавета II стала главной героиней не одного художественного фильма, правда, лично королева в съемках практически не участвовала:
- биографический фильм «Королева» (2006);
- мини-сериал «Королева» (2009);
- фильм «Король говорит!» – о жизни отца Елизаветы, короле Георге VI (2011);
- фильм «Лондонские каникулы» (2015) – о приключениях королевы в ночь празднования Дня Победы во Второй мировой войне;
- с 2016 г. сериал «Корона», который был приурочен к 90-летию королевы.
- документальный фильм «Елизавета II: семейная история» (2016);
- В 2012 году Елизавета II снялась в короткометражном фильме с Джеймсом Бондом (Дэниел Крэйг). И даже была признана лучшей «девушкой агента 007».
Источники: bbc.com, tsn.ua, elle.ua, marieclaire.ua
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