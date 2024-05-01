Онкобольной Чарльз ІІІ возобновил исполнение королевских обязанностей

Как сообщает Reuters, 75-летний британский король Чарльз ІІІ посетил онкологический центр Макмиллан-Колледж в Лондоне. Он пообщался с пациентами и рассказал одному из них, что чувствует себя «хорошо».

Издание отмечает, что король во время визита в больницу выглядел радостным и махал рукой собравшимся на улице по случаю его прибытия.

Чарльз также официально стал покровителем благотворительной организации Cancer Research, целью которой является распространение информации о раке и призыве к ранней диагностике болезни.

На прошлой неделе Букингемский дворец объявил, что врачи были так довольны реакцией 75-летнего короля на лечение рака, что позволили ему возобновить некоторые публичные мероприятия.

В ближайших планах Чарльза — принять участие в праздновании 80-летия высадки союзных войск в Нормандии. Также Чарльз и его жена Камилла будут лично принимать в Лондоне японского императора Нарухито, который прибудет с официальным визитом.

Напомним, в феврале 2024 года Чарльзу ІІІ диагностирали рак. Тип рака не обнаружили, но монарх уже начал «регулярное лечение». А 18 марта живого монарха «похоронили».