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Онкобольной Чарльз ІІІ возобновил исполнение королевских обязанностей

Онкобольной Чарльз ІІІ возобновил исполнение королевских обязанностей

Король Великобритании Чарльз ІІІ впервые после объявления о его борьбе с раком вернулся к исполнению королевских обязанностей. В Букингемском дворце уже анонсировали некоторые дальнейшие планы монарха. 

Как сообщает Reuters, 75-летний британский король Чарльз ІІІ посетил онкологический центр Макмиллан-Колледж в Лондоне. Он пообщался с пациентами и рассказал одному из них, что чувствует себя «хорошо».

Издание отмечает, что король во время визита в больницу выглядел радостным и махал рукой собравшимся на улице по случаю его прибытия.

Чарльз также официально стал покровителем благотворительной организации Cancer Research, целью которой является распространение информации о раке и призыве к ранней диагностике болезни.

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На прошлой неделе Букингемский дворец объявил, что врачи были так довольны реакцией 75-летнего короля на лечение рака, что позволили ему возобновить некоторые публичные мероприятия.

В ближайших планах Чарльза — принять участие в праздновании 80-летия высадки союзных войск в Нормандии. Также Чарльз и его жена Камилла будут лично принимать в Лондоне японского императора Нарухито, который прибудет с официальным визитом.

Напомним, в феврале 2024 года Чарльзу ІІІ диагностирали рак. Тип рака не обнаружили, но монарх уже начал «регулярное лечение». А 18 марта живого монарха «похоронили».

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Редакция ПРОФИЛЬ
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