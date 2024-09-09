Годовщина смерти английской королевы: что сделал в этот день король Чарльз III

Как пишет издание Hello Magazine, публичного мероприятия в память королевы не было — такую традицию установила покойная Елизавета II в годовщину смерти своего отца, короля Георга VI, который умер 6 февраля 1952 года в поместье Норфолк.

Поэтому супруги Карл III и Камилла почтили память королевы в частном порядке на закрытой церковной службе в Крэти-Кирк недалеко от Балморала.

В социальных сетях семьи опубликована трогательная фотография Елизаветы ІІ

в ярком наряде, именно такую одежду предпочитала королева. Подпись к снимку гласит: «Вспоминая королеву Елизавету II, 1926–2022».

Королева Британии Елизавета II скончалась в Балморале, Абердиншир, 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. Она правила Великобританией 70 лет.

В этот же день Чарльз III стал королём. В мае 2023 г. в Вестминстерском аббатстве в Лондоне состоялась торжественная коронация короля Чарльза. После коронации его жена Камилла Боулз (до коронации герцогиня Корнуолльская) стала королевой Британии.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что украинцы не могут решить, как правильно называть нового короля Великобритании.