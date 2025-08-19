Ключевые моменты:

В Черноморск прибыл первый грузовой поезд с молдавским зерном.

Доставлено 4 500 тонн продукции, которую далее отправят морем.

Новый маршрут — результат сотрудничества железнодорожников Украины и Молдовы.

«Укрзализныця» заявила о планах продолжать внедрение новых транспортных решений.

Как сообщили в «Укрзализныце», по железной дороге в порт Черноморска доставили партию зерна весом 4,5 тыс. тонн. В дальнейшем ее отправят морем в страну назначения.

Запуск нового направления стал результатом сотрудничества железнодорожников Украины и Молдовы.

По данным компании, новый маршрут значительно расширяет логистические возможности, способствует стабильности аграрного экспорта в сложных условиях и укрепляет партнерство двух стран.

Теперь украинские порты могут принимать грузы не только от внутренних производителей, но и из-за рубежа, что будет способствовать росту объемов перевозок и развитию международной торговли.

В «Укрзализныце» подчеркнули, что продолжат внедрять инновационные транспортные решения, чтобы оставаться надежным связующим звеном между производителями и мировыми рынками.

Напомним, из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину, 25 февраля 2022 года, Молдова приостановила железнодорожное сообщение с Украиной.

Весной этого года велись интенсивные всесторонние переговоры о возможном открытии железнодорожного сообщения между Молдовой и Украиной. В первую очередь планировали запустить грузовые поезда. Также рассматривалась возможность возобновления движения пассажирского поезда Кишинев — Одесса.

Читайте также: Автобусы из Одессы в Кишинев отправляются каждый час: зачем украинцы едут в Молдову