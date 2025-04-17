Об этом говорится в сообщении Молдавской железной дороги.

Сейчас ведутся интенсивные всесторонние переговоры о возможном открытии маршрута. В первую очередь планируют запустить грузовые поезда.

Молдавский перевозчик работает над «поиском вариантов возобновления перевозок украинских грузов в Европейский Союз и в обратном направлении через Республику Молдова, учитывая, что война в Украине привела к фактически полному перенаправлению грузовых и пассажирских потоков в обход Молдовы”.

Пассажирский поезд, в случае возобновления сообщения между Кишиневом и Одессой, будет проходить через непризнанное Приднестровье.

«Стороны пришли к общему мнению, что необходимо возобновить работу пассажирского маршрута Кишинев — Одесса, запуск которого запланирован с открытием летнего сезона», — говорится в сообщении Молдавской железной дороги.

Спикер МИД Георгий Тихий подчеркнул, что при принятии решения о возобновлении движения поезда Кишинев – Одесса через Приднестровье моменты безопасности будут ключевыми.

“Мы сейчас эту идею всесторонне прорабатываем со всеми причастными институтами с экономической, финансовой и других точек зрения. То есть, мы нашим молдавским партнерам отвечаем конструктивно и обсуждаем сейчас как действительно эту идею можно воплотить,” — рассказал Тихий.

Напомним, движение поездов по маршруту Одесса-Кишинев было приостановлено в феврале 2022 года из-за полномасштабного вторжения России в Украину. До этого поезд курсировал через непризнанную ПМР, в частности, с остановкой в Тирасполе.

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