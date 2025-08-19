Ключевые моменты

Ночью 19 августа российская армия запустила для удара по Украине 270 беспилотников, а также 10 ракет;

Есть попадания 4 ракет и 40 дронов;

Всю ночь Россия массированно атаковала беспилотниками и ракетами Кременчуг Полтавской области;

Украина нанесла удар по нефтепроводу «Дружба» в РФ — перекачка нефти остановлена;

Также атакована нефтебаза «Лукойл» в Волгоградской области — последствия уточняются;

Более 180 боев на фронте — 67 вражеских штурмов остановлено на Покровском направлении.

За прошедшие сутки российские оккупанты потеряли 890 своих военных и 66 артсистем.

Воздушная атака 19 августа: сбито более 200 дронов и 6 ракет

С вчерашнего вечера до утра 19 августа следующего дня враг атаковал Украину 280 средствами воздушного нападения, а именно 270 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, 5 баллистическими ракетами «Искандер-М» и 5 крылатыми ракетами Х-101 с самолетов стратегической авиации. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Противовоздушная оборона сообщает о обезвреживании 236 воздушных целей врага, в частности:

230 БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов;

2 баллистические ракеты «Искандер-М»;

4 крылатые ракеты Х-101.

Четыре ракеты и 40 БПЛА попали в 16 мест, обломки упали на 3 локации. Последствия ночной атаки фиксируются в Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Харьковской областях и в Славянске Донецкой области.

Россия массированно атаковала Кременчуг

Ночью и утром 19 августа Россия массированно атаковала беспилотниками и ракетами Кременчуг Полтавской области. По данным мониторинговых каналов, город был атакован десятком дронов, двумя баллистическими и пятью крылатыми ракетами.

Мэр города Кременчуг Виталий Малецкий сообщил, что под прицелом была энергетическая и транспортная инфраструктура — прогремело около 10 взрывов.

В результате массированной российской атаки зафиксировано попадание и падение обломков в Кременчугском и Лубенском районах. К счастью, обошлось без жертв.

Украинские дроны остановили работу нефтепровода и НПЗ в РФ

В ночь на 18 августа подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по нефтеперекачивающей станции «Никольское» (Тамбовская область, РФ), сообщили в Генштабе ВСУ.

В результате попадания на объекте вспыхнул пожар. Перекачка нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» полностью остановлена.

Нефтеперекачивающая станция «Никольское» является частью экономической инфраструктуры РФ и задействована в обеспечении оккупационных войск российского агрессора.

Также в результате атаки беспилотников в Волгоградской области РФ этой ночью возникли пожары на местном нефтеперерабатывающем заводе.

Местные власти заявили об отражении атаки неизвестных дронов и подтвердил возникновение пожара на территории НПЗ «Лукойл». По словам регионального руководителя, спасательные службы работают на месте происшествия для локализации и ликвидации возгораний.

Волгоградский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий одной из крупнейших нефтяных корпораций РФ «Лукойл», остановили после атак дронов в этом месяце.Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника на рынке, знакомых с ситуацией.

Волгоградский НПЗ был атакован 13 августа и 14 августа — атака повредила три установки перегонки сырой нефти. После сегодняшней атаки переработка нефти на Волгоградском НПЗ остановлена как минимум до середины сентября, пишет издание.

О ситуации на фронте

В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 186 боевых столкновений, 67 штурмов наши защитники отбили на Покровском направлении.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 78 авиационных ударов, применили четыре ракеты и сбросили 162 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 5 489 дронов-камикадзе и осуществили 5 350 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 86 – из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийских средства и два пункта управления противника.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 890 человек.



Также украинские воины обезвредили: