Ключевые моменты:

В результате ночной атаки погибли 9 человек, еще 26 получили ранения.

Утром дроны ударили по рынку: пострадали трое, среди них ребенок.

Зафиксированы повреждения домов, автомобилей и гражданского судна.

Последствия атаки по Одессе 16 апреля: погибшие и разрушения

В Одессе продолжается ликвидация последствий массированной российской атаки, которая произошла в ночь на 16 апреля. По данным руководителя Одесской военной городской администрации Сергея Лысака, погибли восемь человек (по данным ОВА — погибших 9), еще 26 получили ранения. Спасатели и правоохранители работают на местах ударов, поскольку остаются пропавшие без вести.

На месте одного из разрушенных жилых домов, где есть погибшие, находятся министр внутренних дел Игорь Клименко и глава ГСЧС Андрей Даник. Они координируют ход спасательной операции.

В ночь на 16 апреля Одесса пережила несколько волн атак ракетами и беспилотниками. Наибольшие разрушения зафиксированы в Хаджибейском и Приморском районах. Повреждены объекты портовой, критической и жилой инфраструктуры. В трёх многоэтажных домах разрушены фасады и выбиты окна, пострадали общежитие и соседние здания.

Утренний удар дронами: пострадал ребенок

Утром город снова оказался под атакой ударных беспилотников. Один из ударов пришелся по территории городского рынка. По предварительной информации ОВА, пострадали три человека, среди которых ребенок. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь.

Также повреждены крыша и окна автосалона, а внутри здания пострадали восемь легковых автомобилей. На другой локации разрушения получил частный дом, поврежден автомобиль.

В городе продолжаются работы по ликвидации последствий как ночной ракетной атаки, так и утренних ударов дронами.

Атака на гражданское судно и пожары

Отдельно зафиксировано попадание беспилотника в гражданское грузовое судно под флагом Науру. В результате возник пожар в одном из контейнеров. Экипаж смог оперативно ликвидировать возгорание, после чего судно продолжило движение. Информации о пострадавших не поступало.

Читайте также: Порты Большой Одессы уже неделю под ударом: последствия