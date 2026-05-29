Ключевые моменты:

Под удар попал сухогруз ANT под флагом Вануату, принадлежащий турецкой компании.

После атаки на судне возник пожар, двоих моряков эвакуировали с ранениями.

Украина атаковала важные объекты россиян в Крыму и на временно оккупированных территориях.

Российский дрон атаковал турецкое судно в Черном море

Ночью российские войска с помощью беспилотников атаковали сухогруз ANT, который выходил из одного из портов Одесской области в направлении Турции. Об этом сообщили Военно-морские силы Украины.

Судно шло под флагом Вануату, а его судовладельцем является турецкая компания. Во время удара дрон попал в надстройку сухогруза, после чего на борту начался пожар.

Спасатели Морской поисково-спасательной службы вместе с подразделениями ВМС Украины смогли быстро локализовать огонь. Двух раненых членов экипажа эвакуировали катерами и доставили в больницу.

ВСУ ударили по объектам оккупантов в Крыму и Донецкой области

Генштаб ВСУ сообщил, что за последние сутки на фронте произошло 267 боевых столкновений. Самые тяжелые бои продолжаются на Покровском направлении.

По данным украинских военных, за сутки Россия нанесла один ракетный удар, совершила 86 авиаударов и сбросила 269 управляемых авиабомб. Также российская армия использовала более 7800 дронов-камикадзе и провела свыше 2800 обстрелов.

Силы обороны продолжают системное уничтожение важных объектов российских войск.

В частности, в ночь на 28 мая была поражена радиолокационная станция «СТ-68» в Феодосии во временно оккупированном Крыму. Эта РЛС используется для обнаружения воздушных целей в системе ПВО.

Также украинские военные нанесли удары по пунктам управления беспилотниками в районах Калинового и Новогродовки Донецкой области, складам оккупантов возле Мариуполя, Новоселовки Второй и Бугаса, а также по складу боеприпасов в районе Грабового.

Кроме того, 27 мая ВСУ поразили пункт управления российских подразделений возле Парасковеевки. По предварительным данным, уничтожены 18 российских военных.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 960 человек. Также враг потерял два танка, 11 боевых бронированных машин, 28 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, четыре наземных робототехнических комплекса, 1750 беспилотных летательных аппаратов и 324 единицы автомобильной техники.